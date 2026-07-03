Nouveau Kia Niro 2026 : il se recentre désormais sur l’hybride

Kia Niro 2026

Le Niro a changé. Pas tellement en apparence, finalement. C’est ailleurs que la rupture est la plus nette. Kia abandonne la logique des trois énergies qui avait fait son succès. Plus d’hybride rechargeable, plus d’électrique. En Europe, il ne reste que l’hybride.

À première vue, cela peut sembler paradoxal. Toute l’industrie pousse vers la batterie, les constructeurs multiplient les annonces électriques et, pourtant, Kia choisit de recentrer l’un de ses modèles les plus diffusés sur une technologie qui existe depuis longtemps. C’est peut-être justement parce que le marché rappelle quelques évidences. Beaucoup d’automobilistes veulent consommer moins, pas forcément changer leur façon de vivre.

On parle d’un modèle qui dépasse désormais les 620 000 ventes en Europe. En France, il représente à lui seul une voiture Kia sur cinq. Mais faisons le tour des changements proposés sur ce SUV.

Un restyling sans surprise

Le restylage reste fidèle à cette philosophie. Les nouveaux projecteurs verticaux lui donnent un visage un peu plus affirmé, les boucliers évoluent, les feux arrière aussi. On remarque surtout que Kia a cherché à nettoyer les lignes plus qu’à les transformer. Pas de démonstration de style. Le Niro ne cherche toujours pas à attirer tous les regards sur un parking.

À l’intérieur, en revanche, le saut est plus sensible. Le double écran de 12,3 pouces devient presque incontournable dans la gamme Kia, et le Niro adopte lui aussi cette présentation. L’ensemble paraît plus contemporain sans tomber dans le tout tactile. Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent désormais sans fil, les mises à jour arrivent à distance et la clé peut rester… dans le téléphone. C’est devenu banal chez certains concurrents, mais le Niro accusait un léger retard sur ce point.

Il y a aussi quelques détails qu’on ne remarque pas immédiatement. Le mode détente, par exemple, maintient la climatisation ou la musique lorsque la voiture est arrêtée sans solliciter le moteur thermique. Ce n’est pas le genre de fonction qui fait vendre une voiture sur une brochure. Dans la vraie vie, on finit pourtant par s’y habituer très vite.

Kia Niro 2026

Un motorisation hybride pour le coeur du marché

Sous le capot, Kia ne cherche pas à réinventer une mécanique qui fonctionnait déjà. Le quatre-cylindres essence 1.6 est toujours là, épaulé par un moteur électrique. Ensemble, ils développent 138 ch, transmis aux roues avant via une boîte à double embrayage à six rapports. C’est presque devenu une curiosité dans un univers où beaucoup d’hybrides passent par des transmissions à variation continue. Certains préféreront le fonctionnement plus linéaire d’une Toyota, d’autres apprécieront le ressenti plus conventionnel de cette boîte DCT.

Les chiffres racontent une voiture raisonnable. 11,3 secondes pour atteindre 100 km/h, 170 km/h en vitesse de pointe, une consommation annoncée entre 4,5 et 5,1 l/100 km et jusqu’à 930 kilomètres d’autonomie avec un plein. Rien de spectaculaire. Mais c’est justement ce qui résume le mieux le Niro : il préfère faire oublier la station-service plutôt que promettre des accélérations inutiles.

Kia Niro 2026

Dès la finition Motion, les aides à la conduite sont particulièrement complètes : freinage d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, lecture des panneaux, caméra de recul, radars avant et arrière… Beaucoup de concurrents demandent encore quelques milliers d’euros supplémentaires pour afficher une liste comparable.

Les versions Active et Premium ajoutent ensuite la conduite assistée sur autoroute, la surveillance active des angles morts ou encore des équipements de confort plus valorisants. Rien de révolutionnaire pris séparément. L’ensemble donne simplement l’impression d’un véhicule qui arrive bien armé dans un segment où les clients regardent autant la fiche d’équipement que la fiche technique.

Kia Niro 2026

Les prix du nouveau Kia Niro

C’est presque la surprise de cette mise à jour. Le nouveau Niro débute à 34 950 euros, soit un tarif inférieur à celui du modèle qu’il remplace. Ce n’est pas si fréquent. Ces dernières années, les restylages servaient surtout à faire grimper les factures. Kia choisit le chemin inverse alors que le Toyota C-HR Hybrid, le Hyundai Kona Hybrid ou le Renault Symbioz évoluent plutôt vers le haut.

Prix du Kia Niro hybride 2026

Finition Prix Motion 34 950 € Active 37 950 € Premium 41 450 €

À force de voir arriver des SUV toujours plus puissants, toujours plus grands et toujours plus chers, on en oublierait presque qu’il existe encore une place pour des modèles qui cherchent simplement à bien faire les choses. Le Niro ne bouleverse pas la catégorie. Il continue simplement d’occuper un territoire que beaucoup de constructeurs semblent délaisser : celui d’une voiture familiale hybride, cohérente, suffisamment moderne et qui ne demande pas d’expliquer son mode d’emploi. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour s’imposer ?

Kia Niro 2026

Kia Niro 2026

Kia Niro 2026

Kia Niro 2026