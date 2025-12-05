Nouvelle Tesla Model 3 Standard : 36 990 €, mais des aides au rabais

Nouvelle Tesla Model 3 Standard : 36 990 € et déjà un débat

Tesla sait parfaitement créer l’événement, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un tout nouveau modèle. Après avoir allégé le Model Y, c’est au tour de la Model 3 de recevoir une version Standard plus dépouillée, mais diablement stratégique. Certes, les amateurs rêvaient encore d’une compacte électrique autour de 25 000 €, annoncée depuis des années et jamais vraiment confirmée. En attendant, c’est cette Model 3 simplifiée qui vient occuper le terrain avec un ticket d’entrée fixé à 36 990 €, soit le prix le plus bas jamais affiché pour une Tesla en France.

Et c’est peut-être là le coup le plus malin de cette version Standard : donner l’impression qu’on ne sacrifie pas grand-chose… alors que l’équipement a bien fondu.

Une simplification habile, presque invisible

Contrairement au Model Y Standard, dont les concessions stylistiques sautent franchement aux yeux (notamment l’absence des bandeaux lumineux), la Model 3 Standard s’en sort avec davantage d’élégance. Visuellement, rien ou presque ne trahit son statut d’entrée de gamme. Les jantes 18 pouces restent proposées, comme sur la version Propulsion, et le toit vitré est toujours de la partie, sans le cache intérieur appliqué sur le Y. Même la console centrale conserve son format complet.

Mieux encore, la version Standard garde le fameux écran central de 15,4 pouces, véritable point névralgique du modèle, ainsi que le nouveau commodo de clignotants, apparu lors du dernier restylage. Tesla n’a pas non plus sacrifié la technologie embarquée : la caméra frontale évolue, désormais mieux protégée et chauffée, offrant une vision plus large et plus utile en milieu urbain.

À bord, les fonctions indispensables demeurent : chargeurs sans fil, ports USB-C avant et arrière, coffre électrique, mises à jour OTA, gestion de la climatisation à distance, planificateur d’itinéraire intelligent, Autopilot avec maintien dans la voie… Bref, le cœur de l’expérience Tesla reste intact.

Nouvelle Tesla Model 3 Standard

Où ça pique ?

Pour arriver à ce tarif, il fallait bien rogner quelque part. Disparition de l’éclairage d’ambiance, absence d’écran arrière, sièges en tissu plus basiques, adieu à la ventilation des sièges avant, rétro intérieur non occultant automatiquement… la liste n’est pas négligeable. On perd aussi deux haut-parleurs, ce qui pourrait frustrer les amateurs de son premium, alors que l’une des forces de Tesla reste souvent la qualité audio.

Pour autant, si l’on compare avec certaines compactes électriques généralistes la dotation de base de la Model 3 Standard reste impressionnante. Même avec ces coupes, la berline américaine continue d’afficher un équipement technologique typiquement supérieur.

Autonomie et performances : Tesla ne cède rien

Le véritable tour de force de cette Model 3 Standard est ailleurs : l’autonomie. Avec 534 km en cycle mixte WLTP, Tesla ne sacrifie quasiment rien face à la version Propulsion chaussée en 18 pouces. On parle d’une vingtaine de kilomètres de différence, un écart presque symbolique. La consommation annoncée à 13 kWh/100 km vient confirmer la remarquable efficience du modèle, toujours difficile à égaler dans cette catégorie.

Côté performances, Tesla ne renonce pas non plus à son ADN : 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, soit mieux que nombre de compactes thermiques de 200 ch. La puissance de recharge maxi grimpe à 175 kW, un chiffre tout à fait compétitif face aux Hyundai Ioniq 6, BMW i4 ou Polestar 2.

Le vrai enjeu : le positionnement tarifaire

La baisse de prix est de 5 000 € par rapport à l’ancienne Model 3 Propulsion… en apparence seulement. En novembre, Tesla avait relevé le prix de la Propulsion à 41 990 €, créant artificiellement un écart qui semble aujourd’hui mieux justifier l’existence de cette Standard.

D’ailleurs, la marque ne propose plus vraiment de choix intermédiaire : au-dessus de la Standard, c’est désormais la Premium Grande Autonomie Propulsion à 44 990 €, forte de 750 km d’autonomie.

La Standard, elle, n’a droit qu’à une prime CEE de 350 €, puisqu’elle n’est pas produite en Europe. Un détail qui, en revanche, offre un avantage énorme au Model Y Standard (39 990 €), éligible à un bonus bien plus généreux qui peut aller jusqu’à 4200 euros actuellement, voire davantage en 2026 avec une hausse annoncée. De quoi conserver la hiérarchie au niveau des ventes : en France en 205, le Model Y a été vendu à 17985 exemplaires, contre seulement 5427 Model 3.

Une Tesla pour élargir le cercle

Les livraisons débuteront en janvier 2026, et il ne fait guère de doute que cette Model 3 Standard deviendra l’une des Tesla les plus vendues en France. Elle offre une porte d’entrée plus accessible à l’univers Tesla, sans sacrifier la promesse technologique de la marque — un équilibre que peu de constructeurs arrivent à atteindre lorsqu’ils lancent des versions « déshabillées ».

Dans un marché électrique sous tension, où les prix montent alors que les aides s’effritent, cette Model 3 Standard pourrait bien devenir le choix pragmatique des automobilistes cherchant une électrique efficiente, moderne et valorisante… sans faire exploser le budget.

