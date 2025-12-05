Conclusion essai Audi Q3 III 2025 : notre avis sur ce SUV premium

Ce nouvel Audi Q3 renouvelle donc la recette de son successeur en s’offrant un design inédit, un intérieur entièrement remanié, et les dernières technologies embarquées. Il n’a pas grand-chose à envier à un Q5, en dehors d’un espace supérieur et de motorisations plus puissantes. Et au vu des prix en hausse constante, il serait d’ailleurs logique qu’une partie de la clientèle Q5 se tourne désormais vers le Q3, plus valorisant que par le passé.

L’Audi Q3 profite d’un atout maître qu’il ne faut pas négliger au moment de l’achat : une valeur résiduelle élevée. Celle-ci permet de maintenir les prix du leasing de manière relativement raisonnable, et sera aussi un gros point fort lors d’une revente classique.

Concernant cette version diesel, sa diffusion sera sans doute limitée sur le territoire français. Nous reviendrons prochainement avec l’essai du Q3 Sportback, cette fois-ci avec la motorisation hybride rechargeable de 272 ch.

Ce que nous avons aimé :

Qualité de finition



Design totalement renouvelé



Habitabilité et modularité



Ergonomie agréable



Autonomie de cette version diesel



valeur résiduelle élevée



Ce que nous avons moins aimé :

Tarifs élevés



Packs optionnels onéreux



Suspension adaptative pas miraculeuse







Fiche Technique Audi Q3 TDI 150 ch S Tronic Moteur diesel Nombre de cylindres 4 Cylindrée 1968 cm3 Puissance 110 kW/ 150 ch de 3000 à 4200 tr/min Couple moteur 360 Nm de 1600 à 2750 tr/min Puissance fiscale 7 CV Performances Vitesse maxi 208 km/h 0 à 100 km/h 9,2 s 1000 m départ arrêté NC Consommation et rejets de CO2 Consommation mixte 5,3 – 5,8 l/100 km (WLTP) Consommation urbaine NC Autonomie électrique / Taux de CO 2 mixte 139-152 g/km Malus écologique (France) 2025 1386 à 3552 euros Dimensions & mesures Longueur 4,531 m Largeur 1,859 m Hauteur 1,601 m Empattement 2,681 m Capacité du réservoir 55 L Capacité du coffre 488 L Poids à vide 1711 kg Prix Prix d’entrée de gamme à partir de 43 850 € Prix du modèle essayé 52 100 € ( hors options )