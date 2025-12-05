Audi Audi Q3 Suite essais

Conclusion essai Audi Q3 III 2025 : notre avis sur ce SUV premium

5 décembre 2025
Sébastien Rabatel
Ce nouvel Audi Q3 renouvelle donc la recette de son successeur en s’offrant un design inédit, un intérieur entièrement remanié, et les dernières technologies embarquées. Il n’a pas grand-chose à envier à un Q5, en dehors d’un espace supérieur et de motorisations plus puissantes. Et au vu des prix en hausse constante, il serait d’ailleurs logique qu’une partie de la clientèle Q5 se tourne désormais vers le Q3, plus valorisant que par le passé.

L’Audi Q3 profite d’un atout maître qu’il ne faut pas négliger au moment de l’achat : une valeur résiduelle élevée. Celle-ci permet de maintenir les prix du leasing de manière relativement raisonnable, et sera aussi un gros point fort lors d’une revente classique.

Concernant cette version diesel, sa diffusion sera sans doute limitée sur le territoire français. Nous reviendrons prochainement avec l’essai du Q3 Sportback, cette fois-ci avec la motorisation hybride rechargeable de 272 ch.

Ce que nous avons aimé :

    • Qualité de finition
    • Design totalement renouvelé
    • Habitabilité et modularité
    • Ergonomie agréable
    • Autonomie de cette version diesel
    • valeur résiduelle élevée

Ce que nous avons moins aimé :

    • Tarifs élevés
    • Packs optionnels onéreux
    • Suspension adaptative pas miraculeuse

Fiche Technique

Audi Q3 TDI 150 ch S Tronic
Moteur diesel
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 1968 cm3
Puissance 110 kW/ 150 ch de 3000 à 4200 tr/min
Couple moteur 360 Nm de 1600 à 2750 tr/min
Puissance fiscale 7 CV
Performances
Vitesse maxi 208 km/h
0 à 100 km/h 9,2 s
1000 m départ arrêté NC
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 5,3 – 5,8 l/100 km (WLTP)
Consommation urbaine NC
Autonomie électrique /
Taux de CO2 mixte 139-152 g/km
Malus écologique (France) 2025 1386 à 3552 euros
Dimensions & mesures
Longueur 4,531 m
Largeur 1,859 m
Hauteur 1,601 m
Empattement 2,681 m
Capacité du réservoir 55 L
Capacité du coffre 488 L
Poids à vide 1711 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 43 850 €
Prix du modèle essayé 52 100 € ( hors options )

 

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

