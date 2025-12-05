Nouveau souffle pour une icône : le retour du Mercedes Classe G Cabriolet

Après plus d’une décennie d’absence, le mythique cabriolet de la famille Mercedes Classe G revient et cette fois, il met les formes. Mercedes nous délivre des photos teasing pour annoncer ce modèle, qui fait un come-back apprécié.

Annoncé il y a quelques mois, le G-Class Cabriolet renaît officiellement sous le nom d’“édition spéciale” ; un choix de communication qui en dit long sur la stratégie de la marque : un retour discret, avec un volume limité, destiné à une clientèle de passionnés ou de collectionneurs.

Décapotable oui et en quatre portes et soft-top

Oubliez les deux portes, empattement court et format roadster des premières générations. Ce nouveau Cabriolet adopte une configuration inédite : quatre portes, silhouette massive et… toit souple repliable.

Les photos officielles témoignent d’une carrosserie fidèle aux codes du Classe G : lignes carrées, arches imposantes, roue de secours fixée dans le hayon à ouverture latérale. L’arrière accueille une capote escamotable, pliée derrière les sièges arrière, ce qui modifie la ligne sans trahir le caractère originel du modèle.

Pourquoi ce retour ? Le constructeur justifie le projet par l’“accueil extrêmement positif” réservé au premier teaser. Mais le concept va au-delà du clin d’œil nostalgique. En combinant le patrimoine robuste et emblématique du 4×4 tout-terrain avec le confort d’un SUV moderne, Mercedes espère séduire une clientèle en quête d’exclusivité tout en évitant les pièges du passé.

Comparé à l’ultra-exclusive Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (99 exemplaires, toit rigide + lunette arrière découvrable, V12 de 630 ch), ce Classe G Cabriolet se veut plus “pratique”, plus ciblé luxe-aventure que folie mécanique absolue.

Dans la gamme actuelle, les motorisations du Classe G tournent autour de blocs connus, depuis le 3.0 l six cylindres (diesel ou essence) jusqu’au V8 biturbo 4.0 l du Mercedes-AMG G 63 avec 585 ch et 850 Nm, sans oublier la version 100 % électrique de 587 ch. Il y a fort à parier que le Cabriolet s’appuie sur l’une de ces mécaniques pour rester crédible face à ses ambitions, sans doute en V8 avant tout.

Mercedes Classe G Cabriolet Prototype G-Class Cabriolet

Conclusion

Le retour du Classe G Cabriolet n’est pas un simple revival nostalgique. C’est une audacieuse tentative de marier l’héritage brut et légendaire du Classe G avec les exigences actuelles d’un tout-terrain de luxe. La présentation officielle aura logiquement lieu dès le premier trimestre 2026.