Mitsubishi Eclipse Cross : le Scénic éclipsé par les diamants

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi a beau jouer profil bas en Europe ces dernières années, la marque japonaise tente un retour offensif. Et pour marquer les esprits, elle électrifie son Eclipse Cross. Fini l’hybride rechargeable, place à une version 100 % électrique qui vise les cœurs de marché : le segment C des SUV compacts.

D’entrée, la fiche technique affiche des ambitions : une batterie de 87 kWh et plus de 600 km d’autonomie annoncée. Un chiffre flatteur, qui permet de rassurer les automobilistes ayant peur de manquer d’autonomie. Ici, le SUV avale du courant jusqu’à 150 kW sur borne rapide, de quoi retrouver 80 % en une grosse demi-heure.

Annoncé il y a quelques mois, ce nouveau venu est bien entendu un cousin du Renault Scénic E-TECH, plus que rebadgé puisque sa face avant a été entièrement remaniée. Les deux marques de l’alliance ont déjà collaboré pour plusieurs modèles, comme la Colt dérivée de la Clio, l’ASX cousin du Captur, ou le Grandis repris du Symbioz. ( lire notre essai de la Mitsubishi Colt )

Mitsubishi Eclipse Cross

Un design à la japonaise, pensé pour l’Europe

L’Eclipse Cross s’installe donc sur la plateforme CMF-EV, déjà partagée avec Nissan et Renault. Les dimensions ( 4,47 m de long, 1,86 m de large –)le placent pile en face des stars du segment. Visuellement, Mitsubishi n’a pas cherché l’originalité excessive mais plutôt la robustesse : calandre “Dynamic Shield”, arrière massif dit “Wide Hexagon”, et un profil rehaussé de grandes jantes de 19 ou 20 pouces. L’effet recherché est clair : donner confiance, inspirer solidité.

L’arrière a lui aussi été revu par rapport au Renault, avec des feux retouchés et reliés par un bandeau noir. Le bouclier arrière est également inédit, ce qui transforme le rendu visuel pour éviter de confondre ces deux SUV électriques.

À bord, l’effort est palpable. Toit vitré électrochromique modulable, 48 couleurs d’ambiance LED, et un habitacle qui joue le registre cocon sans tomber dans l’ostentatoire. Mitsubishi pousse aussi la modularité : jusqu’à 1 455 litres de coffre banquette rabattue, de quoi rivaliser avec un Volkswagen ID.4.

Comme tous les SUV électriques récents, l’Eclipse Cross joue la carte de la connectivité totale. Google intégré, mises à jour à distance, écosystème complet Android Auto et Apple CarPlay sans fil. On retrouve aussi un affichage double écran de 12,3 pouces et un système audio Harman & Kardon de 410 W – un détail qui rappelle que Mitsubishi veut séduire une clientèle plus technophile que par le passé.

Là encore bien entendu, on est très proche du Scénic susmentionné, logo mis à part.

Mitsubishi Eclipse Cross

Sécurité et assistance musclées

Sur la route, Mitsubishi promet un comportement stable grâce au centre de gravité abaissé et à un moteur de 160 kW (217 ch) associé à 300 Nm de couple. Pas de foudre de guerre – 0 à 100 km/h en 8,4 s – mais un compromis qui vise le quotidien plutôt que la performance. En revanche, les aides à la conduite ne manquent pas : MI-Pilot pour les longs trajets, freinage d’urgence arrière, régulateur adaptatif… tout y est pour cocher les cases Euro NCAP et rassurer les familles.

Un retour symbolique

L’Eclipse Cross sera produit à Douai, dans une usine Renault. Un signe de l’intégration poussée de Mitsubishi dans l’écosystème de l’Alliance. La commercialisation est prévue fin 2025, avant une déclinaison plus accessible (batterie plus petite) attendue en 2026. Le constructeur mise aussi sur une garantie étendue à huit ans ou 160 000 km, histoire de rassurer les acheteurs encore hésitants.

On peut sourire en se souvenant que Mitsubishi avait déjà été pionnier avec la petite i-MiEV en 2009. Trop tôt, trop fragile, et surtout trop en avance sur un marché encore embryonnaire. Cette fois, le calendrier est bon. Mais face aux Renault Scénic, Peugeot e-3008, Tesla Model Y ou Hyundai Kona, le nouvel Eclipse Cross aura fort à faire pour trouver sa place. Son atout ? Une autonomie qui frappe fort et une garantie longue durée. Son défi ? Redonner confiance à une clientèle européenne qui avait presque oublié la marque.

Et pour ceux qui veulent un pur produit Mitsubishi, le nouvel Outlander PHEV sera une bonne alternative. Lui n’est pas dérivé d’une Renault, et ne manque pas d’arguments !

Lire notre essai du Mitsubishi Outlander PHEV 2025

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross