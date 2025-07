Mitsubishi Grandis : un nouveau venu de chez Renault

Mitsubishi Grandis

Le nom ne vous est peut-être pas inconnu. Grandis. Un patronyme qui évoque un lointain monospace Mitsubishi des années 2000, tombé dans l’oubli avec l’effacement progressif du genre. Mais en 2025, la marque japonaise ressuscite ce nom avec un tout nouveau SUV compact, pensé pour les jeunes familles européennes. Le modèle ne nous est pas convaincu, puisqu’il s’agit du Renault Symbioz, légèrement modifié à l’extérieur.

Une réponse calibrée au cœur du segment C-SUV

Avec ses 4,41 mètres de long et un empattement généreux, le Grandis 2025 se positionne comme une alternative crédible face à des références bien établies comme le Peugeot 3008, le Dacia Bigster ou le Citroën C5 Aircross. Mais Mitsubishi joue une carte légèrement différente, en valorisant un profil plus familial et rationnel. Pas de silhouette fastback ou de lignes agressives à outrance ici, mais une volonté claire d’inspirer confiance et robustesse, avec un design signé « Dynamic Versatility », mélange de surfaces tendues et de volumes rassurants.

Par rapport au Symbioz, la face avant se démarque au niveau du bouclier et de la calandre, avec la signature Dynamic Shield.

A l’arrière, la signature lumineuse des feux est différente du Symbioz. Avec les jantes alliage, ce seront les seules différences esthétiques entre ces jumeaux.

Mitsubishi Grandis

Un habitacle pensé pour les usages du quotidien

Le Mitsubishi Grandis mise sur l’espace à bord pour séduire. La banquette arrière coulissante sur 160 mm permet de moduler l’espace entre les passagers et le coffre (de 492 à 1 455 litres). On retrouve également un toit vitré opacifiant, une sellerie valorisante selon les finitions, et un soin manifeste apporté à l’ergonomie. Mitsubishi ne cherche pas ici à flatter le design pour le design, mais à proposer un habitacle clair, fonctionnel et technologique.

Côté numérique, le Grandis frappe fort. L’écran vertical de 10,4 pouces est secondé par une instrumentation numérique de 7 à 10 pouces selon la finition. Le tout est animé par Google intégré : Maps, Assistant, Play Store… Une approche « smartphone sur roues » qui rappelle celle de Volvo ou Renault avec OpenR Link. À noter : les mises à jour OTA sont de série, et l’application Mitsubishi Motors permet de gérer à distance une multitude de fonctions. Du sérieux.

Deux motorisations électrifiées, mais pas de 100 % électrique

Le Grandis sera proposé en Europe avec deux motorisations : un moteur MHEV 1.3 turbo de 140 ch avec boîte manuelle ou DCT7, et une version hybride HEV 1.8 litre de 156 ch. Le Grandis hybride permet de rouler en tout électrique jusqu’à 80 % du temps en ville, et revendique un 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.

Le Grandis ne fait pas l’impasse sur les aides à la conduite : freinage d’urgence arrière, régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, lecture des panneaux, alerte d’angle mort… Il intègre également le système MI-PILOT, conçu pour assister sur autoroute et dans les bouchons. On note la présence d’un éco-assistant prédictif et d’un mode hybride intelligent pour optimiser la consommation en environnement urbain. Le tout est supervisé par un système de gestion en temps réel, comme sur certains modèles du groupe Renault.

Garantie, production et stratégie

Produit en Espagne dans l’usine Renault de Valladolid, le Grandis bénéficiera d’une garantie constructeur de cinq ans, extensible à huit ans ou 160 000 km. Un argument rassurant face à la concurrence, notamment coréenne, souvent généreuse sur ce plan. Il rejoindra une gamme Mitsubishi en plein renouvellement, aux côtés de l’Eclipse Cross électrique et de l’Outlander PHEV.