Porsche 911 Carrera 4S, Cabriolet et Targa 4S 2025 : transmission intégrale et 480 ch

La Porsche 911 continue de peaufiner sa gamme 992.2 en y insérant avec minutie les pièces manquantes de son puzzle. C’est désormais le tour des versions à transmission intégrale, siglées 4S. Trois variantes différentes sont proposées et misent sur une transmission intégrale intelligente, un six cylindres à plat gonflé à bloc, et une dotation revue à la hausse. Un trio taillé pour tous les temps, toutes les saisons et toutes les envies.

L’art du positionnement : entre Carrera S et GTS

La Porsche 911 Carrera 4S apporte de la puissance et de la motricité. Elle offre une alternative haut de gamme à la simple Carrera S sans encore basculer dans l’univers GTS et son architecture hybride T. C’est aussi une réponse directe aux attentes des clients : près d’un acheteur de Carrera S sur deux opte pour la transmission intégrale, preuve que le compromis entre sportivité et polyvalence séduit.

Sous le capot, pas d’hybridation ici, mais une mécanique bien connue et encore affinée : un flat-six 3.0 biturbo développant 480 ch (473 bhp), soit 30 ch de plus que le précédent modèle, et 530 Nm de couple. De quoi permettre au coupé d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avec le pack Sport Chrono – 4,3 secondes sans – et de pointer à 308 km/h. Le tout exclusivement transmis par une boîte PDK à huit rapports, fluide et incisive.

Porsche 911 Targa 4S 2025

Transmission intégrale : la raison sans renoncer à la passion

La transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM), calibrée avec soin, maintient le comportement de propulsion en temps normal, mais redistribue intelligemment le couple vers l’avant si la situation l’exige. L’embrayage du différentiel avant, électromécanique et refroidi par eau, a été revu pour plus d’efficacité. Résultat : une motricité rassurante sur route mouillée ou enneigée, sans rogner sur les sensations typiquement Porsche.

Ce système s’accompagne d’un châssis identique à celui de la Carrera S propulsion, avec suspension adaptative PASM, différentiel arrière à vectorisation de couple (PTV+) et échappement sport. Les amateurs de personnalisation pourront cocher les suspensions abaissées (-10 mm), les freins carbone-céramique ou encore les roues arrière directrices, de série sur la Targa.

Trois carrosseries, trois philosophies

Avec ces trois silhouettes distinctes, Porsche multiplie les possibilités. Le Coupé, classique intemporel, joue la carte de la pureté dynamique. Le Cabriolet, en version quatre places, s’adresse aux amateurs de grand air, quitte à sacrifier quelques kilos et quelques dixièmes de seconde sur le chrono. Quant à la Targa, elle célèbre cette année ses 60 ans avec toujours cette élégante chorégraphie du toit amovible qui se range électriquement en 19 secondes. Moins radicale qu’un cabriolet, plus exclusive qu’un coupé, la Targa reste une Porsche à part, entre tradition et innovation.

Ce retour de la Targa 4S fait aussi office de repositionnement tarifaire : en démarrant à 137 600 £ (environ 182 400 € TTC en France), elle devient plus accessible que la Targa GTS, sans pour autant céder sur l’équipement.

Porsche 911 Cabriolet 4S 2025

Une dotation revue à la hausse

Le passage à la version 4S s’accompagne d’une liste d’équipements enrichie. Les jantes Carrera S 20/21 pouces sont de série, tout comme les phares LED matriciels, le système de freinage emprunté aux versions GTS (étriers rouges, disques de 408 mm à l’avant), le cuir intégral à bord, la recharge smartphone par induction, ou encore l’éclairage d’ambiance personnalisable.

Le coupé est livré en version deux places, mais les sièges arrière sont disponibles sans supplément. Le Cabriolet peut lui aussi accueillir quatre occupants moyennant 10 000 € supplémentaires. La Targa, fidèle à son héritage, reste une quatre places de série.

Une 911 pour tous les temps

Plus qu’un simple enrichissement de la gamme, ces nouvelles 911 Carrera 4S témoignent d’un équilibre recherché par une grande partie de la clientèle Porsche : un compromis entre performance et confort, style et praticité. Et si l’on pourrait regretter l’absence d’une boîte manuelle pour les puristes, la PDK brille par sa réactivité et sa douceur.

Face à une Aston Martin Vantage Roadster, une Jaguar F-Type AWD ou même une Mercedes-AMG SL 55, cette 911 4S séduit par sa cohérence. Plus technologique que jamais, sans sacrifier la passion de conduite, elle perpétue une légende tout en l’adaptant à son temps.

L’habitacle inimitable de la 911

Porsche 911 Carrera 4S