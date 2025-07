Ferrari Amalfi : exit la Roma, voici un nouveau coupé V8

Ferrari Amalfi

Ferrari dit adieu à la Roma et tourne une nouvelle page de son histoire avec l’Amalfi, un coupé GT 2+ qui perpétue l’esprit « dolce vita » avec des lignes sculptées et un V8 biturbo plus affûté que jamais. Présentée comme une évolution, la nouvelle venue s’impose pourtant comme une redéfinition du genre, avec un design affiné, un intérieur repensé et des performances en légère hausse, sans céder aux sirènes de l’hybridation. Le prix, lui, s’affiche à 240 000 euros.

Une Roma… réinventée

Visuellement, l’Amalfi conserve les proportions fluides de la Roma, mais la carrosserie est entièrement nouvelle, à l’exception du toit et du pare-brise. Le travail des designers se concentre sur l’épuration des lignes : la grille de calandre disparaît au profit d’une surface lisse, les projecteurs sont plus effilés, et la poupe gagne en verticalité. L’arrière intègre des feux en bandeaux horizontaux et un diffuseur plus massif, abritant les quatre sorties d’échappement. Résultat : une silhouette plus nette, plus affirmée, sans trahir l’élégance du modèle précédent.

Autre clin d’œil aux origines italiennes, la palette de teintes inaugure une nouvelle couleur « Verde Costiera », en hommage aux rivages d’Amalfi, aux côtés de classiques comme le Rosso Portofino ou le Bianco Artico.

Un V8 plus puissant… mais toujours atmosphérique

Sous le capot, pas de révolution technologique ni de système hybride, mais un V8 3,9 litres biturbo en aluminium qui développe désormais 640 ch, soit 20 de plus que la Roma. Cette progression est due à l’optimisation de la suralimentation et à des arbres à cames plus légers. Le couple reste stable à 760 Nm, transmis aux roues arrière via une boîte double embrayage à 8 rapports.

Côté performances, l’Amalfi réalise le 0 à 100 km/h en 3,3 s et le 0 à 200 km/h en 9 s. Des chiffres en très léger progrès, mais surtout une gestion plus affinée à haut régime. Le freinage, avec des disques de 390 mm à l’avant et 360 mm à l’arrière, est donné pour un 100 à 0 km/h en 30,8 m. À noter : le système brake-by-wire reste fidèle à celui de la Roma.

Un intérieur modernisé et un confort à la carte

La principale évolution à bord concerne l’ergonomie. Exit l’écran vertical de la Roma : l’Amalfi adopte une interface horizontale de 10,25 pouces au centre, complétée par un combiné numérique de 15,6 pouces derrière le volant, et un troisième écran de 8,8 pouces pour le passager.

Fini les commandes tactiles parfois critiquées, Ferrari revient à des boutons physiques plus intuitifs, notamment sur le volant. Et pour le plaisir, un bouton de démarrage classique refait son apparition.

La console centrale conserve la commande de boîte façon grille métallique, signature de la marque. Autre nouveauté : un chargeur à induction est désormais intégré. Côté confort, des sièges à massage, chauffants et ventilés sont disponibles en option, avec 10 chambres à air et trois niveaux d’intensité.

GT ou 2+ ?

Comme sur la Roma, l’Amalfi est qualifiée de coupé « 2+ » plutôt que 2+2. Les deux sièges arrière, très compacts, se destinent davantage à accueillir des sacs ou des valises d’appoint. Le coffre de 273 litres offre déjà une capacité convenable pour une GT sportive, mais l’Amalfi reste pensée pour deux occupants privilégiés.

Une Ferrari (relativement) accessible ?

Avec un tarif de base fixé à 240 000 euros, la nouvelle Amalfi s’aligne sur sa devancière mais franchit un palier, tant en prestation qu’en positionnement. Si l’on ajoute le malus écologique maximal (70 000 euros en France) et quelques options, le prix final peut allègrement dépasser les 330 000 euros. À ce niveau, la concurrence ne manque pas : Aston Martin Vantage (665 ch), Bentley Continental GT ou Maserati GranTurismo Folgore en version électrique.

Ferrari proposera une déclinaison Spider dans un second temps, mais cette version coupé reste la plus épurée et probablement la plus fidèle à l’esprit grand tourisme de la marque.

