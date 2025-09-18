GWM Ora Funky Cat SUV : le chat se dresse sur ses pattes

GWM Ora Funky Cat SUV

Un SUV qui ressemble à une citadine haute sur échasses : voilà le nouveau chapitre de l’aventure Ora, la marque électrique de GWM qui peine encore à sortir du bois. Repéré dans les dépôts de brevets chinois, ce futur SUV baptisé Ora Cat sur son marché domestique, reprend sans complexe les traits de la petite Ora Funky Cat.

Un air de déjà-vu

Difficile de ne pas y voir une photocopie agrandie. Même rondeurs, mêmes optiques avant en forme de hublots, même arrière minimaliste avec les feux logés sous la lunette. Sauf que cette fois, le gabarit prend de l’embonpoint : 4,47 m de long, 1,88 m de large, 1,64 m de haut, soit quasiment les dimensions d’un Toyota Corolla Cross, toujours indisponible en France… Bref, on passe du format “minou citadin” à celui de “chat de salon nourri aux croquettes premium”.

Car pour l’instant, la recette Ora ne déchaîne pas les foules. En Chine, à peine 14 781 ventes entre janvier et août 2025. Pas de quoi fanfaronner. Et ce SUV censé relancer la marque débarque après trois ans de disette produit, depuis les échecs relatifs de la Ballet Cat (trop rétro pour séduire) et de la Lightning Cat (trop ambitieuse pour être abordable).

Une seule motorisation au programme

Côté technique, rien de révolutionnaire à ce stade : un seul moteur de 150 kW (204 ch), et mystère sur la capacité de batterie et l’autonomie. On saura plus tard si le SUV sera capable d’aller chasser sur les terres de ses rivaux directs, comme le BYD Atto 3 ou le MG ZS EV, deux modèles déjà bien installés dans le segment des compacts électriques “abordables”.

Là où MG et BYD ont choisi d’épaissir leur design façon SUV classique, Ora s’entête dans son registre rondouillard, presque candide. Certains y verront une identité, d’autres un manque de maturité face à des clients qui veulent de la crédibilité plus que de la mignonnerie. Car sur ce terrain, on sait que les familles hésitent rarement longtemps : quand il s’agit d’acheter un SUV, c’est la rationalité qui l’emporte.

La vérité, c’est que ce nouveau Ora SUV joue sa survie. S’il ne parvient pas à convaincre au-delà de ses terres chinoises, la relance de la marque pourrait bien tourner court. Le chat est sorti du sac ; reste à savoir s’il saura sortir les griffes.