Ora Funky Cat : cette chinoise électrique va-t-elle faire un carton ?

Ora Funky Cat

Nous ne sommes qu’au début de la probable déferlante de voitures chinoises, majoritairement électriques. Pour l’heure, c’est surtout MG qui s’est bien placé sur le marché. D’autres constructeurs vont venir se placer en 2023, comme Aiways, ou Ora, une marque appartenant à Great Wall Motor.

Great Wall Motor, ce n’est pas n’importe quel constructeur en Chine : ils sont par exemple partenaires du groupe BMW, et assembleront la prochaine génération de la Mini électrique dès l’année prochaine. Et pour débarquer en Europe, rien de tel qu’une compacte au design néo rétro, avec des airs de Porsche quand on la voit de face !

Les caractéristiques principales de la nouvelle Ora Funky Cat

Avec 4,23 m de long, l’Ora Funky Cat vient concurrencer les Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, ou encore Nissan Leaf.

En entrée de gamme, la version 300 est motorisée par l’unique moteur qui développe 171 ch, pour un couple moteur de 250 Nm. La petite batterie de 48 kWh la cantonnera à un usage urbain, avec une autonomie annoncée à 310 km seulement.

La seconde version 400 reçoit la plus grosse batterie de 63 kWh, ce qui fait grimper l’autonomie à 420 km. Une troisième version GT sera proposée, avec la même batterie mais une autonomie plus réduite de 400 km. Sans doute due à des roues plus grandes, et peut-être un mode sport ?

Un bémol : malgré ses dimensions proches d’une compacte, son volume de coffre est celui d’une citadine.

Ora Funky Cat

Les prix de la Ora Funky Cat ne seront pas si bradés que ça

Malgré sa provenance de Chine, la nouvelle venue n’a pas prévue d’être pour autant bradée. Ses prix seront donc bien plus élevés que ceux de sa compatriote MG4, qui est affichée à moins de 30.000 euros.

Il faudra compter sur des prix catalogue compris entre 37000 et 42000 euros, ce qui reste élevé si on se rappelle que c’était le prix d’une Tesla Model 3 bien plus performante et autonome il y a moins de deux ans…

Orea veut en effet se positionner comme une marque premium ! Il suffit de regarder les détails de l’habitacle ci-dessous pour voir le positionnement visé. Pas mal du tout.

L’équipement est aussi annoncé comme très complet, avec sièges avant à réglages électriques, caméras 360°, régulateur de vitesse adaptatif, assistant feux de route, assistance au maintien dans la voie, double écran de 2 X 10,25″, Android Auto et Apple Car Play, navigation…

Pour l’heure, Ora a commencé la distribution dans certains pays d’Europe. La France est au programme, mais la date n’est pas encore validée. Ce sera certainement pour le second semestre 2023 !

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat

Ora Funky Cat