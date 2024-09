BYD Seal 06 GT : on y est, voici la compacte chinoise la plus redoutable

Le marché des véhicules électriques est en pleine effervescence, et le constructeur chinois BYD continue d’enrichir sa gamme avec de nouveaux modèles. Cette fois, c’est au tour de la compacte BYD Seal 06 GT de faire ses débuts lors du salon automobile de Chengdu. Avec un design athlétique et un positionnement clairement orienté vers l’Europe, ce modèle s’apprête à entrer en compétition avec des rivales établies telles que la Volkswagen ID.3, la Cupra Born ou encore la Renault Mégane E-TECH. ( lire notre essai de la Cupra Born )

Un design inspiré et fonctionnel

La BYD Seal 06 GT est directement issue du concept BYD Ocean-M, présenté lors du salon de Pékin en avril dernier. Si le concept initial mettait en avant un kit aérodynamique agressif, la version de production adopte une approche légèrement plus sobre tout en conservant un look dynamique et moderne. Visuellement, la BYD Seal 06 GT peut rappeler certains modèles comme la MG 4 avec une ligne qui joue sur le dynamisme. Et avouez que c’est autre chose que la BYD Dolphin !

Des puissances élevées

Basée sur la plateforme modulaire e-Platform 3.0 Evo, la Seal 06 GT s’inscrit dans la continuité de la récente BYD Seal. Cette plateforme, dédiée aux véhicules électriques, permet à BYD de proposer des voitures à la fois performantes et efficientes. Avec une longueur de 4630 mm, une largeur de 1 880 mm, une hauteur de 1 490 mm et un empattement de 2 820 mm, la Seal 06 GT se positionne dans une catégorie assez populaire en Europe, celle des compactes à l’espace intérieur optimisé. Elle est toutefois assez imposante en dimensions…

Ce modèle ne se contentera pas d’une simple propulsion électrique ; il sera décliné en plusieurs versions, allant de la simple motorisation arrière de 217 ou 224 chevaux à une version plus musclée à double moteur offrant une transmission intégrale. Cette dernière proposera une puissance combinée de 422 chevaux, répartis entre un moteur avant de 150 chevaux et un moteur arrière de 272 chevaux. De quoi satisfaire les amateurs de conduite dynamique.

Sur ce plan, les françaises telles que la Peugeot e-308 avec ses 156 ch ou la Renault Mégane E-TECH avec 220 ch ne peuvent rivaliser en performances.

BYD Seal 06 GT

Une autonomie compétitive

L’autonomie est un critère crucial pour les véhicules électriques, surtout en Europe où les distances parcourues peuvent être importantes. La BYD Seal 06 GT s’équipe de deux tailles de batteries, l’une de 59,52 kWh et l’autre de 72,96 kWh, offrant respectivement une autonomie de 505 km et 605 km selon le cycle CLTC. Il est important de noter que ces chiffres sont basés sur un cycle de test chinois, souvent plus optimiste que les normes européennes ( de 30 % environ ). Cela dit, même avec une légère baisse une fois converti au cycle WLTP, la Seal 06 GT reste compétitive face à ses rivales.

Une arrivée en Europe attendue

Le segment des compactes électriques est très concurrentiel en Europe, mais la Seal 06 GT pourrait bien tirer son épingle du jeu. Malgré les récentes augmentations des droits de douane imposées par l’Union européenne sur les véhicules BYD, le constructeur chinois prévoit de contourner ces obstacles en construisant une usine en Hongrie et une deuxième usine BYD en Turquie. Cette initiative permettra à BYD de produire localement ses modèles pour l’Europe, échappant ainsi aux surtaxes et réduisant les coûts pour le consommateur final.

En Chine, BYD s’impose déjà comme le leader incontesté du marché automobile, avec plus de 1,5 million de véhicules vendus entre janvier et juillet 2024, soit une augmentation de 21,3 % par rapport à l’année précédente. L’objectif est clair : BYD ambitionne de devenir le plus important vendeur de véhicules électriques en Europe d’ici 2030. La marque a déjà annoncé qu’elle voulait détruire les constructeurs européens !

