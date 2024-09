Scoop Peugeot 2008 : tous les changement pour l’année modèle 2025

Le Peugeot 2008 en version GT

Dès septembre 2024, le Peugeot 2008 restylé va voir sa gamme évoluer, ainsi que ses équipements. Nous vous révélons aujourd’hui ces changements dans le détail, qui ne sont pas toujours des évolutions positives…

Arrivée ( retour ) du 2008 Style

Comme la Peugeot 208, le 2008 va tirer un trait sur la version d’entrée de gamme Active pour relancer la série spéciale Style. Cette série spéciale devrait afficher un meilleur rapport prix-équipements, même si elle devra se dispenser de certaines options comme la navigation. Elle n’aura pas non plus droit à tous les coloris : exit le Rogue Elixir et le Gris Selenium. Nous ne manquerons pas de vous présenter cette série 2008 Style en détails lors de son arrivée au catalogue en septembre : début de production dès octobre.

En attendant le 2008 Active a déjà été privé du rouge et du gris selenium : c’est donc le coloris blanc okénite qui est devenu la teinte offerte.

2008 Allure

Sur la finition Allure, le plancher de coffre modulable ne fera plus partie des équipements de série et passera en option. Certaines options ne seront plus commandables seules, ce qui sera le cas pour les sièges avant chauffants, la recharge smartphone sans fil et l’acccès et démarrage mains libres Proximity.

En revanche un nouveau Pack navigation+access sera lancé et regroupera l’accès et démarrage mains libres, le pack navigation, la recharge à induction, le plancher de coffre modulable.

Les 2008 Allure thermique à boite manuelle auront droit à un Pack vision + drive assist, alors que les versions électriques et à boite automatique auront accès au Pack vision + Drive assist plus.

Le 2008 est l’un des SUV les plus vendus en France

2008 GT

Sur la finition haut de gamme, deux équipements disparaissent lors de l’arrivée de l’année modèle 2025 : le rétro intérieur frameless et l’éclairage de seuil des rétroviseurs extérieurs. L’équipement de série perd aussi au passage le chargeur smartphone par induction, relégué au rang des options !

Du côté des options, Peugeot simplifie les choses en fermant les packs Vision, Navigation et Drive Assist Plus.

Un seul pack regroupera tous ces éléments, le pack vision + navigation + drive assist plus.

Conclusion

Ces évolutions du Peugeot 2008 visent donc à simplifier certains choix, dommage que le niveau d’équipement des versions Allure et GT baisse. La version Style devrait en revanche apporter un meilleur rapport prix-équipements en premier prix, nous y reviendrons très prochainement.