On a testé le service de nettoyage CosmétiCar

Nettoyage complet du véhicule via CosmétiCar

Développé en 2005, le réseau français CosmétiCar se positionne comme un leader sur le marché hexagonal du service de nettoyage auto sans eau, avec à son compte plus de 80 agences mobiles et deux centres fixes. Implanté également en Espagne et en Suisse, le réseau CosmétiCar poursuit son développement à l’étranger.

Notre équipe rédactionnelle a souhaité tester pour vous, une prestation de nettoyage CosmétiCar sur un véhicule de notre rédaction.

Chaque véhicule d’intervention CosmétiCar dispose de toute la panoplie

d’équipements nécessaires pour intervenir sur n’importe quel site.

Notre véhicule « bêta-testeur », une Renault Megane IV Estate se pare d’une couleur noir étoilé, une teinte de carrosserie des plus compliquée à entretenir vous en conviendrez. Si le véhicule n’est pas très ancien (4 ans d’âge), ce dernier affiche tout de même près de 200.000 km au compteur.

Pour lutter contre les problèmes d’hygiène dans la voiture, le réseau français Cosméticar a développé une méthode novatrice de lavage sans eau qui peut être réalisée en tous lieux (parkings, domicile, entreprises).

Ainsi, les équipes CosmétiCar économisent pas moins de 200 litres d’eau par rapport à un lavage classique, une bonne chose pour la planète !



Une fois arrivés sur site, les techniciens CosmétiCar s’affairent à suivre un protocole de nettoyage bien rodé, en commençant par le nettoyage de l’habitacle du véhicule, puis dans un second temps l’extérieur du véhicule (la carrosserie, les blocs optiques, etc.).

En outre, cette prestation répond aux critères des lavages professionnels et préserve votre carrosserie de tout risque de rayures.



D’autre part, il convient de rappeler que tous les produits de nettoyage utilisés par CosmétiCar sont élaborés dans le plus grand respect de l’environnement. C

CosmétiCar, un véritable savoir-faire :

Pour le bon déroulement de notre reportage, cette opération de nettoyage réalisée par l’équipe CosmétiCar a pu être filmée, étape par étape.

Désinfection de l’habitable par traitement Ozone :

Le réseau CosmétiCar a mis au point une technique efficace et validée par un laboratoire indépendant pour détruire les virus et bactéries.

Car il convient de rappeler qu’une voiture est un véritable nid de germes potentiellement dangereux pour l’organisme. Cela peut notamment s’expliquer par la surexposition de cette dernière à la chaleur et à l’humidité qui sont deux facteurs favorisant la multiplication des champignons et des bactéries.

A titre d’information, le volant contient à lui seul 800 bactéries au cm2… La propagation des bactéries dans l’habitacle augmenterait significativement dans les véhicules où les personnes conduisent en mangeant ou en se maquillant, no comment…

Dans les faits, la technologie OzoneTech utilisée par CosmétiCar va détruire les particules d’oxygène dans l’habitacle durant 30 minutes, pour les convertir en ozone, aussi connu sous le nom de « trioxygène ».

Rappelons que cette technique de désinfection est certifiée comme virucide, bactéricide et fongicide.

Après nettoyage en profondeur et traitement OzoneTech par la team CosmétiCar, notre habitacle respire le neuf et les différents plastiques intérieures ont retrouvé un aspect proche du neuf.







Après traitement par OzoneTech et nettoyage complet, notre habitacle est comme neuf !



Polissage & lustrage by CosmétiCar :

Pour parfaire cette prestation, l’équipe CosmétiCar a effectué un polissage et lustrage de la carrosserie. Cette opération va permettre d’éliminer toutes les micro-rayures, taches, oxydation de peinture ou du vernis, mais également de rectifier les conséquences d’un entretien irrégulier ou de mauvaises techniques de lavage.

En effet, certains lavages classiques vont créer des micro-rayures sur votre carrosserie.

Polissage & lustrage via CosmétiCar

Quant au rôle du lustrage celui-ci va apporter de la brillance, nourrir la carrosserie, atténuer les agressions du temps et rendre au véhicule son état esthétique original.







Résultat final, après nettoyage complet intérieur & extérieur par CosmétiCar.

A la suite de cette séance de nettoyage, le véhicule est rendu dans un état proche du neuf. Cela est essentiel pour refléter une bonne image de votre entreprise à travers l’entretien d’une flotte d’une entreprise.

D’autre part, il convient de rappeler qu’un véhicule nettoyé dans les règles de l’art améliore sensiblement sa valorisation sur le marché de l’occasion ou bien lors de la restitution d’une location longue durée.

CosmétiCar, une véritable valeur ajoutée :

Confier l’entretien d’une flotte de véhicules à CosmétiCar, c’est l’assurance de voitures toujours propres et d’un suivi nouvelle génération. Mais c’est également une nouvelle façon de protéger l’environnement et la planète.

Pour chaque gestionnaire de flotte automobile, le nettoyage et l’entretien sont des éléments clés :

Fournir un cadre sain et propice au déplacement en toute sécurité de ses collaborateurs,

Suivre l’état de chaque véhicule en temps réel

Assurer la longévité de ses véhicules en les protégeants contre l’usure du temps.

Assurer un suivi visuel & direct des dégâts et pièces usées dans l’ensemble de la flotte

Limiter son impact sur l’environnement en choisissant un entretien éco-responsable.

Force est de reconnaître que l’équipe CosmétiCar a réalisé un nettoyage

auto digne de ce nom, c’est véritablement du bel ouvrage !





Enfin, opter pour une prestation Cosméticar, c’est également profiter d’un gain de temps pour réaliser d’autres activités simultanément.

Notre avis :



Le nettoyage automobile sans eau utilisé par l’équipe CosmétiCar, ainsi que les produits exclusifs de lavage de voitures sans eau garantissent un résultat de grande qualité.

En outre, nous avons apprécié la méthodologie de travail utilisée par l’équipe CosmétiCar qui fait de ce nettoyage, une prestation de haute qualité.

Par ailleurs, le traitement de désinfection par ozone s’avère un véritable « + » dans la chasse aux virus et bactéries, « la cerise sur le gâteau » du nettoyage auto en quelque sorte.

A l’arrivée, notre Megane brille de mille feux, tandis que l’habitacle respire le propre ! Et quoi de plus important que de retrouver un poste de conduite propre et désinfecté au moment de prendre la route.

Ce que nous avons apprécié :

Professionnalisme de la team Cosméticar en charge de notre nettoyage

Nettoyage écologique (produits de nettoyage respectueux de l’environnement)

Qualité et méthodologie de travail (véritable proces de nettoyage)

Technologie de désinfection OzoneTech ingénieuse

Résultat final édifiant.

Contact :

SAS CosmétiCar International

Contact@cosméticar.fr

Tél. 04.42.02.16.53

Site Web : www.cosmeticar.fr

Tous nos remerciements à Jocelyn et son équipe CosmétiCar de Plaine Saint-Denis pour leur conscience professionnelle et la qualité de leur prestation, ainsi que Laura pour la réalisation & montage de la vidéo.