Carte grise d’une voiture électrique

Des voitures électriques en pleine recharge

De plus en plus présentes sur les routes, les voitures électriques ont le vent en poupe avec une offre qui se développe et des aides conséquentes. Mais comment fonctionne la législation des cartes grises pour les véhicules électriques ? Est-ce que les voitures électriques sont exemptées de coût pour cette formalité ? C’est ce que nous allons voir, avec des surprises à la clé !

Carte grise gratuite pour les voitures électriques ?

Chaque région décide des avantages dont peuvent bénéficier les voitures propres, que ce soit les voitures électriques, hybrides rechargeables, ou encore les voitures GNV ou Bioéthanol. Cette liberté de chaque région peut se traduire par une carte grise voiture électrique gratuite, ou moins chère de 50 %, ou encore…au prix normal !

Cette réduction va s’appliquer au montant du cheval fiscal, soit le coût principal d’une carte grise. Dans tous les cas, il reste à payer les frais de gestion de 11 euros ( fin 2021 ) ainsi que la redevance d’acheminement de 2,76 euros.

Dans quelle région peut-on bénéficier de cette gratuité ? C’est le cas dans la majorité des régions françaises : Auvergne-Rh¨ône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Occitanie, et Provence Alpes Côte d’Azur.

Deux régions offrent la moitié du cheval fiscal : c’est le cas de la Bretagne et du Centre Val de Loire.

Et mauvaise nouvelle pour les DOM-TOM : aucune aide pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, et la Réunion.

Le niveau de puissance fiscale des voitures électriques dépend de leur puissance : de 1 à 4 CV pour une ZOE, mais par exemple 11 CV pour une Model 3 Long Range.

De nombreuses aides financières pour les voitures électriques

Cette gratuité potentielle de la carte grise de voiture électrique est donc une aide financière de plus, qui se cumule avec le bonus écologique pour les voitures électriques de moins de 60000 euros, et la prime à la conversion pour la mise au rebut d’une voiture polluante.

Acheter une voiture électrique revient plus cher au niveau du prix d’achat de la voiture électrique en comparaison avec une voiture thermique, mais les aides financières aident à faire passer la pilule. L’AVERE présente l’ensemble des aides sur un site spécialisé intitulé Je roule en électrique.

En 2021, les ventes de voitures électriques ont fortement augmenté en France. Sur les onze premiers mois de l’année 2021, 138934 voitures électriques ont été vendues en France, contre 90182 sur la même période de 2020. La part des voitures électriques représente désormais 9,3 % des ventes, contre 6,2 % l’année dernière. La Peugeot e-208, la Tesla Model 3 et la Renault ZOE sont les modèles électriques les plus plébiscités par les acheteurs de voitures particulières en 2021. La nouvelle Dacia Spring fait une entrée remarquée dans le classement, avec déjà près de 8600 immatriculations. Logique, étant donné qu’il s’agit du modèle électrique le moins cher du marché ! Cette évolution devrait encore se poursuivre en 2022, avec l’arrivée de nouveaux modèles particulièrement ambitieux comme la Renault Mégane E-Tech électrique.