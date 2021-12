Prime à la conversion 2021 2022 : les montants

Casse automobile

Difficile de suivre ou de connaître le montant des primes à la conversion, qui subissent des révisions ( à la baisse ) chaque année. Après une année 2021 catastrophique pour les ventes de voitures neuves, le gouvernement a prolongé de 6 mois la prime à la conversion 2021 dont les montants restent inchangés jusqu’au 1er juillet 2022.

Voitures éligibles à la prime à la conversion 2022

Pour profiter d’une prime à la conversion, vous devez céder une vieille voiture pour destruction lors de l’achat ou de la location d’une voiture neuve et peu polluante.

Actuellement, cela concerne la mise à la casse de voitures diesel d’avant 2011. Et une voiture âgée de 10 ans, est même plus récente que l’âge moyen du parc automobile qui est de 11 ans !

Cela peut concerner par exemple des Mégane 3 dCi, des Clio 3 dCi, des Peugeot 207 HDI, des 308, 407, Partner HDI, des Volkswagen Golf 5 TDI, Ford C-Max et Focus TDCI, Citroën C4 Picasso, C3, C4, C5 HDI….La liste est très longue. Car il y a 10 ans, le diesel représentait une part conséquente du marché français.

Les voitures essence sont aussi concernées, mais elles doivent être immatriculées avant 2006. Ce qui concerne des voitures plus âgées : Clio 2, Peugeot 206, Citroën Xsara, Volkswagen Golf 4…

Les conditions pour bénéficier d’une prime à la conversion

Donner une voiture destinée à la casse et qui correspond aux années précisées plus haut ne suffit pas pour bénéficier d’une prime à la conversion. Cette aide est accordée sous conditions de revenus : le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder 13489 euros pour les particuliers. La prime est supérieure pour ceux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 6300 euros, ou bien qui parcourent plus de 12000 km par an, ou qui doivent réaliser plus de 30 km par jour pour se rendre à leur travail.

Le montant de la prime à la conversion 2022

Cette prime à la conversion n’est pas négligeable avec un montant qui peut atteindre 3000 euros pour l’achat d’une voiture thermique neuve ou d’occasion. A noter qu’à partir du 1er juillet 2022 le seuil de rejets de Co2 sera abaissé à 127 g.

Encore mieux, la prime à la conversion grimpe à 5000 euros pour l’acquisition d’une voiture électrique neuve ou d’occasion, mais aussi d’une voiture hybride rechargeable avec une autonomie supérieure à 50 km.

Le site officiel du gouvernement service-public.fr nous indique ici le détail des aides disponibles.

Et comme vous pouvez le voir, la prime à la conversion reste cumulable avec le bonus écologique 2022. Pour ceux qui peuvent y avoir droit, cela reste une opportunité, même si le prix des voitures neuves et récentes ne cesse d’augmenter.