Les prix de la Renault Mégane E-Tech électrique

La nouvelle Renault Mégane E-Tech 100 % électrique arrivera bientôt sur les routes et dans les concessions. Renault nous dévoile à présent les prix de sa nouvelle compacte électrique, qui sera sa grande star de 2022 avec le nouveau SUV Austral.

Prix de départ : 35200 euros pour la Mégane E-Tech EV40

Et les prix vont débuter à 35200 euros pour la Mégane E-Tech électrique, hors bonus écologique. De quoi pouvoir faire baisser le montant du prix sous la barre des 30.000 euros avec le bonus et la prime à la conversion. Et aussi afficher des tarifs attractifs en location longue durée !

Cela donne un prix de 29200 euros en déduisant uniquement le bonus écologique en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022. A ce tarif, vous aurez droit à une Mégane E-Tech EV40 avec batterie de 40 kW et une puissance de 130 ch.

Mais à ce tarif, pas de charge rapide : il faudra se contenter d’un chargeur standard de 7kW. Une version Boost Charge avec chargeur DC de 85 kW est proposée pour 2000 euros de plus.

Mégane E-Tech EV60 : 220 ch à partir de de 40200 euros

On passe directement de 130 à 220 ch avec la deuxième motorisation de la Mégane. Les prix de cette version EV vont de 40200 à 45900 euros selon le niveau de finition, avec le chargeur standard 7kW AC qui s’accompagne d’un chargeur DC 130 kW. Pour 1500 euros de plus, le chargeur AC grimpe à 22 kW.

Trois finitions pour la Mégane électrique : Equilibre, Techno et Iconic

L’équipement de série de la finition Equilibre est déjà complet avec : jantes alliage 18″, projecteurs LED avec clignotants dynamiques, pare-choc avant avec lame F1, instrumentation 12″, écran central 9″, caméra de recul, climatisation manuelle, système audio Arkamys…

Prix de la finition Equilibre : de 35200 à 41700 euros.

Pour 3000 euros de plus, la finition Techno ajoute : jantes alliage 20″, peinture bi-ton, cerclage chromé des vitres, effet moirage des feux arrière, planche de bord alcantara, sellerie TEP/tissu, navigation 12 pouces, volant chauffant, climatisation automatique, capteur de pluie, chargeur de smartphone à induction, feux de route automatiques, éclairage avant adaptatif, rétroviseur intérieur électrochrome.

Prix de la finition Techno : de 38200 à 44700 euros.

Il faut ajouter encore 2700 euros de plus pour accéder au niveau supérieur Iconic. La Mégane E-Tech Iconic enrichit encore son équipement de série : antenne requin, vitres surteintées, jantes 20″ spécifiques, inserts de portes en bois véritable, planche de bord TEP, sellerie cuir, sièges chauffants, fonction massage, aide au stationnement avant, et système Harman Kardon.

Prix de la finition Iconic : de 40900 à 47400 euros.

Des commandes réservées pour….les pré-commandes !

Pour l’instant, Renault n’a pas ouvert les commandes à tout le monde : seuls ceux qui ont déjà enregistré leur commande pourront valider leur commande définitive. Les retardataires devront attendre février 2022 : une échéance proche.

Quel tarif de loyer en location longue durée pour la Mégane électrique ?

Renault proposera sa Mégane E-Tech électrique en achat traditionnel, mais également en location longue durée. Loyer de départ : 219 euros par mois pour la version EV 40 Equilibre, et 319 euros par mois pour une EV 60 Techno. Ces offres s’accompagnent du version d’un premier loyer de 10.000 euros, ramené à 4000 euros après déduction du bonus écologique en France. Et le tout sur 37 mois, avec un kilométrage de 30.000 km.