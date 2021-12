Les prix du nouveau Suzuki S-Cross

Suzuki-S-Cross_-4.jpeg » alt= »Suzuki S-Cross 2022″ class= »wp-image-93571″/> Suzuki S-Cross 2022

Le nouveau Suzuki S-Cross 2022 apparait déjà au catalogue, avec des prix qui commencent à 27090 euros. Soit 3400 euros de plus que le Vitara doté de la même motorisation 1.4 Boosterjet 129 ch avec hybridation légère. Ce nouveau SUV de 4,30 m de long viendra concurrencer les innombrables crossovers compacts présents sur le marché. Avec un avantage décisif : la présence possible de la transmission intégrale, chère à Suzuki. Et un second avantage très marquant est son rapport prix-équipements, que vous allez découvrir ici.

Trois niveaux de finitions sont proposés, calqués sur ceux du Vitara : Avantage, Privilège et Style. Avec la combinaison des deux roues motrices et quatre roues motrices, Suzuki a créé une gamme qui comporte 7 versions.

L’entrée de gamme Avantage est cantonnée aux deux roues motrices pour 27090 euros avec comme équipement de série : climatisation manuelle, alerte de franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie, freinage automatique d’urgence, régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance des panneaux, caméra de recul, jantes alliage 17″, écran tactile 7 pouces, Android Auto, et Apple Car Play.

Pour 1200 euros de plus, le nouveau S-Cross Privilège ajoute à cela : climatisation automatique bi-zone, surveillance des angles morts, radars de stationnement avant et arrière, alerte trafic en marche arrière, projecteurs anti-brouillard, accès et démarrage sans clé, sièges chauffants et sièges arrière inclinables.

Le troisième niveau de finition Style impose un surcoût de 2400 euros par rapport à la finition Privilège. Il enrichit son équipement du toit ouvrant panoramique, d’une sellerie cuir-tissu, de l’écran tactile 9 pouces, du système de caméras à 360° et d’un système de navigation.

Suzuki communique sur un tarif de lancement canon à seulement 22090 euros, qui comprend une remise commerciale de 3500 euros et la déduction d’une prime à la conversion de 1500 euros. Une belle remise pour un modèle qui va tout juste arriver !