Renault 5 E-TECH : voici son prix toutes options, qui rejoint celui d’une A290 !

Renault 5 E-TECH

En attendant l’arrivée de la série R5 Roland Garros déjà proposée en pré-commande avec un coupe fil R5 R Pass, la nouvelle Renault 5 E-TECH est proposée en finition supérieure Iconiq 5 et avec sa motorisation de 150 ch qui restera le maximum proposé. Au-delà, c’est l’Alpine A290 qui prend le relais. Mais jusqu’à combien peut grimper le prix d’une Renault 5 toutes options ?

Une version Iconic 5 bien équipée mais pas donnée

En prix catalogue, la Renault 5 E-TECH est donc proposée avec sa puissance de 150 ch en autonomie confort au prix de 35490 euros. Le configurateur Renault préfère indiquer actuellement un prix de 31490 euros, qui correspond à la déduction du bonus actuel de 4000 euros. Un montant qui ne sera hélas logiquement plus d’actualité dès janvier 2025.

Peinture : de série la peinture est gratuite en noir étoilé. Il faudra ajouter 800 euros pour avoir une caisse en jaune pop! avec toit noir étoilé et jonc de toit rouge, comme sur le modèle présenté ci-dessus.

Décor extérieur : si vous souhaitez changer les stripping de série, le coût est élevé, 600 euros pour un rendu finalement très similaire !

Jantes : de série les jantes 18″ sont le modèle Chrono. Il faut ajouter 200 euros pour avoir des jantes 18″ au design Techno.

Sellerie : aucune option proposée à ce niveau, avec une sellerie textile 100% recyclé gris et jaune, double surpiqûre jaune

Options : Renault propose le système Hifi Harman Kardon à 600 euros, des pneus tous temps à 200 euros, et c’est tout ! Ce sont ensuite des accessoires qui sont disponibles comme l’attelage, des porte-vélos, ou encore des couvercles pour le grand rangement central.

Une Renault 5 E-TECH Iconic 5 en concession

Conclusion : une R5 au prix d’une Alpine plus puissante ou presque

Prix final : 37890 euros prix catalogue, ou 33890 euros avec le bonus de 4000 euros déduit. A méditer : l’Alpine A290 GT « de base » est à 38700 euros prix catalogue, soit à peine 810 euros de plus que la R5 toutes options. Avec au passage une motorisation plus puissante de 180 ch, des jantes alliage 19″…

Pour nous le choix est clair : à 38000 euros prix catalogue, la R5 n’est pas intéressante face à l’Alpine A290 qui apportera plus d’exclusivité, un dynamisme supérieur et une présentation sportive sympathique. Acheter une R5 sera donc plus logique sur des tarifs qui tournent autour de 30000 euros…