BMW 2 Série Gran Coupé 2025 : lancement de la production à Leipzig

La nouvelle génération de la BMW Série 2 Gran Coupé vient à peine d’être présentée que son arrivée se précise. Depuis début novembre, le modèle a officiellement entamé sa production au sein de l’usine BMW de Leipzig, un site dont la flexibilité et la capacité de production le placent parmi les fleurons industriels du groupe.

Un design affirmé et des technologies en hausse

À l’extérieur, la BMW Série 2 Gran Coupé 2025 adopte une ligne encore plus sportive. Avec un avant plongeant, une silhouette allongée et une partie arrière musclée, il se distingue par une allure plus dynamique que son prédécesseur, gagnant en hauteur (+25 mm) et en longueur (+20 mm). La calandre, identitaire avec ses doubles haricots caractéristiques, offre désormais une option d’éclairage périphérique, renforçant son look premium.

Outre son esthétique, cette nouvelle mouture se dote de technologies innovantes, comme un système de conduite et de stationnement partiellement automatisé, livré en standard. Cette avancée place le Gran Coupé au niveau de ses concurrents directs, comme la Mercedes CLA et l’Audi A3, qui proposent eux aussi des systèmes d’assistance avancés. Au sein du modèle haut de gamme M235 xDrive, une motorisation quatre cylindres délivrant 300 chevaux (221 kW) promet des performances séduisantes tout en conservant une consommation modérée (de 8,2 à 7,5 l/100 km selon les normes WLTP). On regrette toutefois qu’aucune motorisation PHEV ne soit proposée…

La Série 3 Gran Coupé dans l’usine BMW de Leipzig

Un modèle phare de l’usine de Leipzig

L’usine BMW de Leipzig, inaugurée en 2005, ne cesse d’étendre ses capacités pour répondre aux nouvelles demandes et s’adapter à l’évolution de la production. Grâce à des investissements massifs depuis 2018, elle peut désormais produire jusqu’à 350 000 véhicules par an, soit une augmentation de 100 000 unités. Leipzig est l’unique site du groupe capable d’assembler deux marques (BMW et MINI) sur une même ligne, illustrant la souplesse et la maîtrise logistique du site. Depuis novembre 2023, la capacité de production a encore augmenté grâce à la MINI Countryman, dont la version électrique est désormais produite en parallèle des BMW Série 1 et Série 2, atteignant jusqu’à 1 300 unités quotidiennes.

Cette montée en puissance de la production témoigne de l’importance stratégique de l’usine pour BMW, qui, en réponse à la demande croissante, a instauré des équipes de nuit dès septembre.

La production actuelle de l’usine BMW de Leipzig

