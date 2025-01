Le Peugeot e-2008 baisse enfin ses tarifs, sur toute la gamme

Peugeot-e-2008 Style 2025

Peugeot compte deux modèles dans les meilleures ventes de voitures électriques en France : les e-208 et e-2008. Mais la concurrence accrue et la baisse du bonus écologique depuis décembre dernier ont conduit Peugeot à revoir les prix de ses deux best-sellers à la baisse. La Peugeot e-208 est ainsi désormais accessible à 26000 euros avec le petit bonus de 2000 euros, et le e-2008 revoit lui aussi sa gamme de tarifs. Et bonne nouvelle, plusieurs niveaux de finition sont concernés !

Des tarifs à partir de 32780 euros avant bonus

En entrée de gamme, le Peugeot e-2008 Style 136 ch avec batterie de 50 kWh est désormais facturé 36000 euros prix catalogue, un tarif qui tombe à 32780 euros sur Peugeot Store. Ce qui fera donc 30780 euros avec le petit bonus de 2000 euros, accessible à tous, ou 2000 euros de moins pour ceux qui peuvent profiter d’un bonus majoré à 4000 euros.

Peugeot a donc baissé le prix catalogue de son e-2008 de 3250 euros ! Une sacré baisse, proche des 10 %. La version Style de 156 ch baisse également, mais de 2250 euros seulement.

La finition Allure profite elle aussi d’une baisse de prix, avec des prix qui débutent à 38000 euros en 136 ch contre 41200 euros précédemment. En version GT, le e-2008 attaque désormais à 39700 euros, contre 42900 euros fin 2024.

Peugeot-e-2008 Style 2025

Un repositionnement stratégique

Cette gamme de prix revue à la baisse était nécessaire de la part de Peugeot. Il faut dire que les Peugeot électriques n’ont jamais été particulièrement abordables, et que la baisse du bonus écologique commence à poser problème. Le risque étant que les acheteurs se tournent majoritairement vers l’hybride, ce qu’on peut comprendre ! Peugeot frappe donc assez fort pour ce début d’année, ce qui semble marquer le démarrage d’une nouvelle phase pour les électriques. Les acheteurs vont pouvoir désormais davantage négocier l’achat d’un modèle électrique, en revanche les remises seront plus réduites sur les thermiques, et ce dans toutes les marques de Stellantis. Le Peugeot e-2008 anticipe également l’arrivée d’un rival de taille : la Renault 4 E-TECH, qui sera commercialisée à la fin du premier semestre 2025.