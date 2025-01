Jusqu’à 950 km d’autonomie pour le Leapmotor C10 avec un prolongateur

Leapmotor C10-2024

Dans un marché des SUV électriques de plus en plus compétitif, le Leapmotor C10 tente de se faire une place en jouant la carte de la polyvalence. Ce SUV de taille moyenne, conçu pour rivaliser avec des modèles tels que le Skoda Enyaq, le Renault Scénic E-TECH et le Tesla Model Y, offre désormais une version hybride à prolongateur d’autonomie (REEV) qui bouscule les standards grâce à une autonomie impressionnante de plus de 950 kilomètres.

Le concept du prolongateur d’autonomie

Contrairement à un hybride classique, le Leapmotor C10 REEV ne repose pas sur un moteur thermique pour tracter les roues, mais uniquement pour recharger une batterie plus petite (28,4 kWh) et alimenter un moteur électrique de 218 ch. Avec cette configuration, le véhicule conserve une conduite typiquement électrique, tout en éliminant la principale limite des véhicules 100 % électriques : l’autonomie.

Le moteur thermique, un 1,5 litre essence, affiche des émissions de CO₂ réduites à 10 g/km, soulignant l’objectif de Leapmotor de concilier performance écologique et praticité. Bien que l’autonomie purement électrique soit limitée à environ 145 km, l’ajout du prolongateur permet de multiplier la portée par plus de deux, un argument décisif pour les conducteurs soucieux de l’angoisse de la panne.

Des chiffres solides, mais à quel prix ?

Le Leapmotor C10 REEV n’a pas encore officialisé ses tarifs. En version électrique classique, les prix débutent à 34900 euros, avec une autonomie de 420 km plus proche de celle qu’on trouve sur le segment B. Il dispose d’une batterie de 69,9 kW, soit plus du double de celle qu’on trouve sur la version à prolongateur d’autonomie.

Le tarif sera-t-il inférieur, ou plus proche des 40000 euros ? Cette offre se distingue en tout cas de la concurrence européenne, qui ne propose pas de technologie similaire depuis feu la BMW i3.

Leapmotor, un nouvel acteur sur le marché européen

Encore méconnue en Europe, la marque chinoise Leapmotor n’a commencé à y commercialiser ses modèles qu’à la fin de 2024. Outre le C10, son catalogue inclut pour l’instant la petite citadine T03, positionnée face à des modèles comme la Dacia Spring. Avec une tarification agressive et une gamme d’équipements généreuse, Leapmotor cherche clairement à se démarquer dans un marché saturé par des marques établies.

L’appartenance au groupe Stellantis devrait toutefois aider à la diffusion, qui n’en est qu’à ses balbutiements.