Le Leapmotor C10 entend bien se faire une place avec un prix canon

Leapmotor C10

Le constructeur chinois partenaire de Stellantis poursuit son expansion sur le marché européen avec l’arrivée imminente du Leapmotor C10, un SUV 100 % électrique qui promet de « faire du bruit » dans la catégorie des véhicules électriques de milieu de gamme. En parallèle au lancement officiel de la petite citadine T03, le C10 se présente comme une alternative sérieuse à de modèles phares. Mais que vaut vraiment ce SUV ? Voici un tour d’horizon de ce nouveau venu, qui sera commercialisé dès octobre 2024 à partir de 34900 euros seulement.

Un format compétitif pour un tarif agressif

Avec ses 4,73 m de longueur, 1,90 m de largeur et 1,68 m de hauteur, le Leapmotor C10 se positionne parmi les SUV de taille moyenne, mais ce qui attire particulièrement l’attention, c’est son prix. Avec un prix de lancement de 34900 euros, il se place bien en dessous de ses rivaux directs comme le Peugeot e-3008, ou encore le Tesla Model Y. Précisons aussi que le prix affiché ne donne pas lieu à un bonus écologique en plus, étant donné la production faite en Chine, contrairement à la T03 assemblée en Pologne.

D’un point de vue purement concurrentiel, le C10 semble avoir trouvé un excellent compromis entre un espace intérieur conséquent et un prix attractif, ce qui le rend très compétitif dans la catégorie des SUV électriques. Cela pourrait permettre à Leapmotor de s’imposer rapidement sur le marché européen, où le rapport qualité/prix est souvent un critère déterminant pour les consommateurs.

Des performances qui tiennent la route

Sous le capot (ou plutôt sous le châssis, vu qu’il s’agit d’un véhicule électrique), le Leapmotor C10 est équipé d’un moteur unique placé à l’arrière. Ce bloc développe 218 chevaux (soit 160 kW) et un couple de 320 Nm, suffisant pour propulser ce SUV de 0 à 100 km/h en seulement 7,3 secondes.

Côté autonomie, la batterie de 69,9 kWh permet au C10 de parcourir jusqu’à 420 kilomètres en cycle WLTP. C’est une autonomie qui se situe dans la moyenne basse du segment, et qui pourrait lui poser problème face à des modèles qui atteignent désormais jusqu’à 700 km comme le Peugeot e-3008 Long range.

En termes de recharge, Leapmotor annonce un temps de charge de 30 minutes pour passer de 30 à 80 % avec une borne rapide, un atout non négligeable pour ceux qui sont souvent en déplacement et qui souhaitent minimiser les arrêts prolongés. Toutefois la puissance de recharge en courant continu DC n’a pas été précisée…

Une architecture pensée pour la durabilité et l’espace

L’une des innovations techniques intéressantes du C10 est son architecture « Cell-to-Chassis ». En intégrant directement la batterie dans le châssis, Leapmotor réussit non seulement à maximiser l’espace intérieur, mais aussi à renforcer la rigidité structurelle du véhicule. Selon le constructeur la durée de vie de la batterie pourrait atteindre les 600 000 kilomètres. Pour un véhicule électrique, c’est un chiffre particulièrement impressionnant, qui ne pourra cependant pas être vérifié avec de nombreuses années.

Un design intérieur minimaliste à la sauce Tesla

À l’intérieur, Leapmotor adopte une approche minimaliste, très inspirée de Tesla. Le tableau de bord est épuré, avec seulement quelques boutons physiques, la plupart des commandes étant accessibles via un grand écran tactile de 14,6 pouces et un second affichage de 10,25 pouces dédié au conducteur. Si l’intérieur peut sembler austère à première vue, Leapmotor promet un confort optimal avec des sièges chauffants, une climatisation bizone, ainsi qu’un volant chauffant. On retrouve également des équipements pratiques comme un toit panoramique, un hayon électrique, et un système audio 12 haut-parleurs, autant de fonctionnalités qui apportent une touche premium à ce SUV au tarif pourtant raisonnable.

Un SUV électrique à suivre de près

Avec le C10, Leapmotor frappe fort en tarif et s’annonce comme un sérieux prétendant sur le marché des SUV électriques.

Il devra composer avec une image de marque qui part de zéro, et une autonomie plutôt digne de la catégorie inférieure. La distribution par Stellantis devrait certainement l’aider à se faire connaitre, et à toucher une certaine clientèle désireuse de s’offrir un SUV électrique familial à moindre coût.

