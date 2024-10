BYD est devenu le 7e constructeur mondial en 2024

BYD célèbre une production qui atteint les 9,000,000 d’unités

En 2024, le constructeur BYD continue d’accélérer son ascension à vitesse grand V. Le géant chinois de la mobilité a célébré en septembre la production de 9 millions de véhicules « à énergie nouvelle« . À travers cet événement, BYD renforce son statut de leader mondial dans le secteur des véhicules électriques, franchissant un cap qui confirme ses ambitions à long terme.

Un cap historique pour BYD

Le 25 septembre 2024, un exemplaire de la YANGWANG U9, une supercar 100 % électrique, sortait de la ligne de production de l’usine BYD à Shenzhen-Shanwei. Ce modèle de luxe, vitrine des prouesses technologiques de la marque, est bien plus qu’un simple jalon dans la progression de BYD. Il représente un symbole de la montée en puissance des voitures électriques en particulier en Chine, où la transition vers des technologies plus vertes est soutenue par de puissants investissements et une politique gouvernementale forte.

Le chemin parcouru par BYD est impressionnant. Il suffit de regarder en arrière : deux mois seulement avant cet événement, BYD produisait son huit millionième véhicule à énergie nouvelle. Ces chiffres traduisent une croissance exponentielle !

Un modèle de réussite : entre innovation et diversification

Le choix de la YANGWANG U9 pour symboliser cet accomplissement n’est pas anodin. Ce modèle incarne le luxe et la performance, et se veut le fleuron de la division premium de BYD. C’est également un signe fort que le constructeur souhaite rivaliser sur le marché haut de gamme, où il n’était pas encore un acteur majeur. Ce pari sur l’exclusivité et la technologie est aussi un défi lancé aux constructeurs européens et américains établis, tels que Tesla ou Porsche, déjà présents sur le segment des supercars électriques.

L’autre facteur clé de la réussite de BYD repose sur son intégration verticale. Contrairement à beaucoup de constructeurs qui sous-traitent certaines technologies critiques, BYD fabrique ses propres batteries, ses moteurs électriques et développe ses semi-conducteurs. Des innovations comme la batterie Blade, réputée pour sa sécurité et sa longévité, ou encore la plateforme e-Platform 3.0 dédiée aux véhicules électriques, sont des atouts majeurs dans son arsenal technologique.

La supercar du groupe est électrique

Expansion mondiale : un succès au-delà des frontières chinoises

Alors que le marché chinois reste le principal moteur de la croissance de BYD, le constructeur a également intensifié son expansion internationale. En 2024, la marque s’est hissée à la 7e place mondiale parmi les constructeurs automobiles, et ses ventes se développent rapidement dans des régions comme le Brésil, le Mexique et l’Europe. Avec des ventes record de 1,6 million de véhicules sur les six premiers mois de 2024, BYD consolide son rôle de pionnier dans les VE, surpassant même certains grands noms de l’industrie.

Si BYD a su s’imposer rapidement sur son marché domestique, la concurrence à l’international sera rude. Des marques comme Tesla, Volkswagen, ou encore Hyundai ne resteront pas les bras croisés face à cet envahisseur venu d’Asie. En Europe notamment, où les normes environnementales sont strictes et où le marché du luxe est hautement concurrentiel, BYD devra convaincre à la fois les consommateurs et les régulateurs.

Cependant, son avantage compétitif pourrait bien résider dans sa maîtrise des coûts de production et la diversité de ses gammes. En offrant des modèles allant de la citadine économique à la supercar électrique, BYD répond à une large demande tout en respectant les critères d’efficacité énergétique et de qualité.