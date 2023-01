U9 : ce n’est pas un missile, mais une supercar électrique !

YangWang U9

Le constructeur BYD, pour Build Your Dreams, vous en avez peut-être déjà entendu parler ? L’un des plus gros constructeurs chinois de voitures électriques lance une nouvelle marque, appelée YangWang. De quoi logiquement la réserver au marché local…Avec un nom de marque qui signifie en chinois « lever les yeux ».

Mais rien n’empêche d’imaginer une autre marque pour la commercialisation en Europe ! Et l’un des deux modèles présentés pour ce lancement est assez étonnant, puisqu’il s’agit d’une supercar électrique.

Des accélérations au meilleur niveau mondial

Baptisée simplement U9, cette voiture électrique s’annonce comme un véritable missile sol-sol avec une accélération de 2 secondes seulement pour passer de 0 à 100 km/h. Un chiffre très proche des 1,97 s de la Rimac Nevera !

Pour y parvenir, l’engin dispose de quatre moteurs électriques de 240 kW, soit 326 ch…pour chaque unité ! Le total avoisine les 1115 chevaux.

Côté design, le profil peut évoquer de nombreuses supercars déjà connues : rien d’innovant en soi, mais des proportions réussies. La partie avant en revanche fait plus dans le bling bling, avec des blocs optiques en forme de boomerang. Ces derniers sont dotés de feux de jour particulièrement imposants, de quoi se démarquer de la concurrence et attirer les regards.

Celui qui descendra de l’U9 ne passera pas non plus inaperçu avec les portes en elytre, de quoi en jeter plein la vue.

Un prix presque low-cost pour cette supercar chinoise

Pur produit chinois, le tarif est presque low-cost pour ce niveau de performances : seulement un million de yuans, soit 145.000 euros. Seulement, car une Rimac aux performances équivalentes est facturée un million…d’euros ! De son côté la future Tesla Roadster sera sans doute plus chère également.

Si les constructeurs chinois parviennent à faire rêver les passionnés et les millionnaires avec de tel produits, les constructeurs de voitures de prestige pourraient bien avoir du souci à se faire.

