Le Tesla Cybertruck armé désactivé par Elon Musk : le président de la Tchétchénie est furieux

Un Tesla Cybertruck a été utilisé comme véhicule armé

Le Tesla Cybertruck, emblème de la révolution électrique et du design futuriste, s’invite dans une polémique inattendue. Loin des routes américaines ou des débats sur l’autonomie des véhicules électriques, c’est sur le terrain militaire, en pleine guerre russo-ukrainienne, que ce modèle se retrouve malgré lui sous les projecteurs. Une question se pose alors : quelle place pour la technologie dans les conflits internationaux ? Et plus précisément, quel rôle jouent des entreprises comme Tesla dans un contexte où l’éthique devient aussi importante que la performance ?

Un Cybertruck au cœur de la guerre : l’intrigue inattendue

Le 23 septembre 2024, une nouvelle surprenante agite les réseaux sociaux : un Tesla Cybertruck modifié, utilisé par les forces tchétchènes dans l’invasion de l’Ukraine, a été désactivé à distance par Tesla. Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, s’est empressé de dénoncer cet acte sur internet, accusant Elon Musk d’avoir “déconnecté” ce véhicule armé d’une mitrailleuse lourde. Le véhicule, soudainement inutilisable, a dû être remorqué hors du champ de bataille.

Cette situation pose un dilemme inattendu pour Tesla, une marque jusque-là principalement associée à la mobilité verte et à l’innovation. Ramzan Kadyrov, un allié proche de Vladimir Poutine, avait précédemment publié une vidéo où il se félicitait de posséder ce pick-up futuriste, affirmant qu’il s’agissait d’un “cadeau” d’Elon Musk lui-même. Musk a rapidement démenti ces allégations via son propre réseau social X, soulignant que non seulement il n’avait jamais offert de Cybertruck à Kadyrov, mais qu’une telle action violerait les sanctions américaines.

La technologie à distance : atout ou danger pour les utilisateurs ?

L’affaire Kadyrov met en lumière une fonctionnalité moins connue, mais tout aussi révolutionnaire des véhicules Tesla : la possibilité de désactiver les voitures à distance via des mises à jour logicielles. Ces capacités sont souvent utilisées pour corriger des problèmes logiciels ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais elles soulèvent une question essentielle : dans quelle mesure les propriétaires de Tesla sont-ils véritablement maîtres de leur véhicule ?

Là où certaines marques traditionnelles ne proposent que des mises à jour physiques ou ponctuelles, Tesla utilise une approche beaucoup plus connectée. En matière de sécurité, c’est un avantage indéniable : l’entreprise peut réagir rapidement à une faille ou à un problème technique. Mais cela pose aussi des défis en termes de contrôle et de protection de la vie privée. Si Tesla peut éteindre un Cybertruck à distance pour des raisons géopolitiques, quels autres usages pourraient être envisagés ? Les utilisateurs sont-ils vraiment propriétaires d’un véhicule dont les fonctionnalités sont gérées à distance par une entreprise ?

Ce n’est pas la première fois que des technologies civiles sont intégrées dans des opérations militaires, mais l’aspect “connecté” et sous contrôle du constructeur reste une nouveauté qui bouscule les pratiques habituelles. À titre de comparaison, les véhicules blindés traditionnels, comme les Humvee utilisés par l’armée américaine, sont purement mécaniques et ne peuvent pas être désactivés par un fabricant. Le Cybertruck, malgré ses promesses d’invulnérabilité, semble finalement vulnérable… à ses créateurs.

Cybertruck : entre innovation électrique et promesses contestées

Lors de son lancement, Tesla avait beaucoup misé sur les performances extrêmes du Cybertruck. Son design anguleux et son châssis en acier inoxydable lui donnent des allures de véhicule tout droit sorti d’un film de science-fiction. Elon Musk avait également insisté sur sa robustesse, affirmant que le Cybertruck était capable de résister à des balles subsoniques, une particularité peu utile dans la plupart des contextes civils, mais que les forces armées tchétchènes ont visiblement tenté d’exploiter.

Toutefois, si le Cybertruck peut impressionner sur papier, il reste un véhicule civil, et non un engin de guerre. Comparé à des modèles tout-terrain militaires spécialisés comme le JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), le Cybertruck est avant tout conçu pour des environnements plus conventionnels. Sa capacité à résister aux conditions extrêmes d’un champ de bataille reste discutable, d’autant que les balles auxquelles il résiste sont loin d’être celles couramment utilisées dans les zones de conflit.

Au-delà des questions techniques, c’est l’image de Tesla qui est en jeu. La marque, pionnière de la mobilité électrique et de l’innovation technologique, se retrouve involontairement impliquée dans un conflit international. Bien que Musk ait nié tout lien avec Kadyrov, la simple idée qu’un véhicule Tesla puisse être utilisé dans un tel contexte peut avoir des répercussions importantes sur l’image de la société.

Pour une entreprise qui s’est toujours positionnée en faveur de la durabilité et de l’écologie, se retrouver mêlée à des affaires de guerre pourrait ternir sa réputation auprès de certains consommateurs. Pourtant, cette affaire pourrait aussi renforcer l’idée que Tesla est capable de prendre des mesures proactives, en désactivant ses véhicules lorsqu’ils sont utilisés de manière contraire à l’éthique.

Tesla a ainsi démontré qu’il est possible de prendre des mesures à distance pour éviter un usage malveillant de ses véhicules, cela met aussi en lumière les nouvelles dynamiques de pouvoir entre les fabricants de technologies et leurs utilisateurs.

Dans une Tesla, le vrai maitre à bord reste donc Elon Musk…