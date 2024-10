Leapmotor T03 : la petite chinoise de Stellantis arrive à 18900 euros

Le marché des véhicules électriques s’élargit de plus en plus avec l’arrivée de nouveaux acteurs prêts à bouleverser la donne. Parmi eux, Leapmotor, une marque chinoise encore peu connue en Europe, fait son entrée officielle sur le marché français avec la Leapmotor T03, une citadine 100 % électrique. Avec un prix de départ attractif de 18 900 euros , ce modèle s’annonce comme une sérieuse concurrente dans la catégorie des citadines électriques abordables. Mais au-delà de son tarif compétitif, la T03 a-t-elle suffisamment d’arguments pour se démarquer face à la concurrence déjà bien établie ?

Une conception optimisée pour la ville

Avec ses dimensions de 3,62 mètres de longueur, 1,58 mètre de largeur et 1,65 mètre de hauteur, la Leapmotor T03 se classe dans la catégorie des petites voitures urbaines. Ce format compact lui permet de se faufiler aisément dans la circulation dense des centres-villes et de se garer dans des espaces réduits, un atout majeur dans les grandes métropoles. Elle se distingue également par son habitabilité surprenante, capable d’accueillir confortablement jusqu’à quatre passagers malgré ses proportions réduites. Côté design en revanche, le côté cube sur roues ne plaira pas à tout le monde !

Le moteur électrique de 70 kW (soit 95 chevaux) associé à une batterie de 37,3 kWh permet à la T03 de parcourir jusqu’à 265 kilomètres en cycle WLTP combiné. En usage purement urbain, cette autonomie grimpe à 395 kilomètres, faisant de ce modèle une option pratique pour les trajets quotidiens, sans trop d’anxiété liée à l’autonomie, un sujet souvent délicat pour les utilisateurs de voitures électriques.

Si l’autonomie et la taille en font un véhicule adapté aux centres urbains, la vitesse maximale, non spécifiée ici mais limitée à environ 100 km/h dans d’autres versions similaires, la cantonne à des trajets sur routes secondaires et autoroutes occasionnelles. Elle se positionne ainsi face à des modèles comme la Dacia Spring, autre citadine électrique à bas coût, mais avec des équipements plus fournis.

Leapmotor T03

Recharge et performances : une offre équilibrée

La Leapmotor T03 propose une recharge en courant continu jusqu’à 48 kW, ce qui permet de recharger la batterie de 30 % à 80 % en un peu plus de 30 minutes. Ce temps de recharge, bien que relativement long comparé à certains modèles plus coûteux, reste correct pour cette catégorie de voiture. La recharge à domicile ou sur borne publique en courant alternatif (jusqu’à 6,6 kW) nécessitera quant à elle plusieurs heures pour une charge complète.

À titre de comparaison, des modèles comme la Renault Twingo Electric ( encore disponible sur stock ), qui offre une autonomie plus réduite (environ 190 km en cycle WLTP), propose une charge plus rapide en courant alternatif, mais n’intègre pas de recharge rapide en courant continu.

Leapmotor T03

Un équipement complet pour un prix attractif

Ce qui frappe avec la Leapmotor T03, c’est l’étendue des équipements disponibles de série. Dès l’entrée de gamme, la petite citadine est équipée de jantes en alliage de 15 pouces, d’un toit panoramique avec store électrique, de phares et feux LED, ainsi que de rétroviseurs chauffants et réglables électriquement. Des éléments que l’on ne retrouve habituellement que sur des véhicules plus onéreux ou dans des finitions supérieures.

À l’intérieur, l’accent est mis sur la technologie avec un tableau de bord entièrement numérique de 8 pouces, couplé à un écran central de 10,1 pouces dédié au système d’infodivertissement. Ce dernier intègre des fonctionnalités comme le Bluetooth et un assistant vocal, tandis que certaines commandes, comme la gestion des appels ou des systèmes d’assistance à la conduite (ADAS), peuvent être contrôlées via le volant recouvert de similicuir. Pour un modèle à ce prix, cette dotation est plus que généreuse.

En matière de sécurité, la Leapmotor T03 est également bien dotée, mais ce sont des équipements rendus pour la plupart obligatoires par la réglementation européenne GSR2. Elle est équipée de plusieurs systèmes d’assistance à la conduite, notamment le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection de fatigue du conducteur et la reconnaissance des panneaux de signalisation. La voiture se dote également d’un freinage automatique d’urgence et d’avertisseurs d’ouverture de portière.

Leapmotor T03

Un prix défiant la concurrence

En France, la Leapmotor T03 est proposée à 18 900 euros, un prix déjà attractif pour une citadine électrique. Un tarif qui pourrait baisser encore si la voiture était éligible au bonus écologique. Et comme Stellantis a rappatrié son assemblage en Pologne, cela semble possible, sans avoir été confirmé à ce jour.

Sur ce créneau des citadines électriques, la petite Leapmotor se positionne en concurrence directe avec la Dacia Spring, qui reste la référence en termes de prix dans le marché européen, mais qui affiche des performances moindres, notamment au niveau de l’autonomie et des équipements embarqués. Le match sera donc redoutable !

Leapmotor T03

Leapmotor : un nouvel acteur à surveiller

Bien que Leapmotor soit encore un nom relativement inconnu en Europe, l’arrivée de la T03 sur le marché italien montre que le constructeur chinois a des ambitions sérieuses. En s’alliant avec le groupe Stellantis pour produire ses véhicules dans l’usine de Tychy en Pologne, Leapmotor bénéficie d’un savoir-faire européen et d’une proximité géographique avec le marché cible. Avec l’ouverture prévue de centaines de points de vente en Europe d’ici la fin de 2024, la marque chinoise semble déterminée à s’implanter durablement en Europe, avec une stratégie tarifaire agressive et une offre produit séduisante.