La Tesla Model Y sept places arrive bientôt en Europe

Tesla Model Y

La Tesla Model Y était en 2023 la voiture électrique la plus vendue au monde. Alors que ce modèle est disponible aux États-Unis en version sept places depuis 2020, cette configuration n’a jamais été proposée sur les exemplaires produits dans les usines de Tesla en Allemagne ou en Chine, destinés aux marchés mondiaux. Cependant, cela pourrait changer dès cette année en Europe. D’après des informations récentes, Tesla aurait reçu les autorisations nécessaires pour commercialiser cette version très attendue.

Un lancement en octobre 2024 : ce que l’on sait

Selon certaines sources, les commandes pour le Model Y en version sept places pourraient être ouvertes dès octobre 2024 en Europe. Il est également précisé que cette nouvelle option concernerait uniquement la version Long Range à transmission intégrale, équipée de deux moteurs électriques. Cette variante promet des performances impressionnantes, avec une batterie d’environ 82 kWh offrant une autonomie estimée à 550 km, et une accélération de 0 à 100 km/h en cinq secondes.

Il est important de souligner que cette version sept places sera légèrement plus lourde que son homologue cinq places. En effet, elle pèsera 45 kg de plus, ce qui porte à 70 kg l’augmentation de la masse totale autorisée en charge. Bien que cette capacité accrue permette d’accueillir deux adultes supplémentaires de 80 kg dans la troisième rangée, cela réduira légèrement la charge utile disponible pour les cinq autres passagers et leurs bagages par rapport à la version classique cinq places.

Tesla Model Y 2024

Face à la concurrence

L’arrivée de cette version sept places du Model Y place Tesla en concurrence avec plusieurs SUV électriques familiaux déjà bien établis sur le marché européen. Parmi eux, on peut citer le Volvo EX90 et le Mercedes EQB, deux modèles premium qui, eux aussi, proposent des configurations jusqu’à sept places.

En termes de prix, l’EX90 est plus grand et plus luxueux que le Model Y. Avec des prix qui débutent à 89500 euros, le SUV Volvo n’est pas un rival direct du modèle américain.

Quant au Mercedes EQB, il mise sur un confort premium, mais ne parvient pas à atteindre l’autonomie promise par Tesla, ce qui pourrait jouer en faveur de ce dernier pour les familles avides de voyages sans escale fréquente.

Un moment stratégique pour Tesla en Europe

Ce lancement en Europe intervient à un moment clé pour Tesla, alors que le constructeur prévoit également une mise à jour majeure de la gamme Model Y en 2025. Ce projet, nommé Juniper, devrait introduire un design extérieur rafraîchi ainsi que des améliorations significatives à l’intérieur du véhicule. Cependant, la version sept places devrait être commercialisée bien avant ces changements, ce qui pourrait en faire une sorte de modèle “transitoire” avant l’arrivée de cette nouvelle génération.

Cela soulève des questions sur la stratégie de Tesla en Europe : pourquoi introduire une version sept places maintenant, alors qu’une refonte plus importante du modèle est prévue pour l’année prochaine ? Cette approche pourrait être une tentative de Tesla de répondre aux besoins immédiats des familles européennes, et donc d’éviter que le carnet de commandes soit en baisse par rapport à 2023.

En ce qui concerne la production, la version sept places du Tesla Model Y destinée au marché européen sera fabriquée dans l’usine de Tesla à Berlin, en utilisant des moteurs électriques produits en Chine. Cette stratégie de production internationale montre l’importance du marché européen pour Tesla, tout en optimisant les coûts et les délais de livraison en s’appuyant sur plusieurs de ses usines à travers le monde. À noter que l’usine de Shanghai continuera de produire la version sept places pour les marchés asiatiques et océaniens.