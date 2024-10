Le prix du nouvel Audi SQ5 2024 atteint presque les 100.000 euros

Audi SQ5 2024

Audi officialise les tarifs de la nouvelle génération du Q5 2024, et aussi de sa version sportive SQ5. Il faut compter en France sur un prix catalogue conséquent de 98 930 euros, avant d’ajouter des options, mais aussi le fameux malus écologique. Et comme le nouveau SQ5 carbure au sans plomb, il ne faut pas s’attendre à des miracles !

Un SQ5 avec un généreux V6

La première génération de l’Audi SQ5 avait eu droit aux faveurs d’un V6 Bi-TDI qui a laissé de bons souvenirs à ses propriétaires. ( lire notre essai de l’Audi SQ5 2013 )

Mais chez Audi, les gros blocs diesel semblent désormais appartenir au passé. Le nouveau SQ5 2024 reste donc fidèle au V6 TFSI d’une cylindrée de 3L déjà connu de la précédente génération. Celui-ci développe une puissance de 367 ch, et un couple maximal de 550 Nm. Malheureusement, une telle combinaison ne peut pas engendrer un niveau de rejets de CO2 qui permette d’échapper en France au malus écologique 2024.

Homologué entre 182 et 190 g, le nouvel SQ5 est donc concerné par des montants de malus qui vont osciller entre 26302 euros et 45990 euros. Initialement le dossier de presse parlait de rejets qui pouvaient monter à 196 g, ce qui aurait représenté un malus écologique de 60000 euros.

A ce prix, vous pourrez profiter de performantes sympathiques avec un 0 à 100 km/h effectué en 4,5 s.

Quel prix pour une belle configuration de SQ5 ?

Il sera difficile de ne pas ajouter d’options sur un tel véhicule. Jantes alliage optionnelles 20 ou 21″, sellerie cuir nappa, suspension adaptative, peinture métallisée, pack esthétique noir, pack Tech Pro, pack d’éclairage d’ambiance pro, inserts décoratifs en carbone, toit panoramique…

Une telle configuration vous reviendra à 114200 euros prix catalogue, hors remise. Cette configuration est à 186 g de rejets, soit 35346 euros de malus. On atteint donc presque les 150000 euros, avant d’ajouter le coût de la carte grise. Dix ans plus tôt, le premier SQ5 TDI ne coûtait que 69900 euros, et le malus était à seulement 2000 euros ! Il est intéressant de comparer ces chiffres pour comparaison le niveau d’inflation, et aussi le délire représenté par le malus écologique en France.

A de tels niveaux de prix, le nouvel Audi SQ5 sera donc très certainement rarissime en France. Mais nous en verrons passer avec des plaques suisses, allemandes ou luxembourgeoises…