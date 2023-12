Malus écologique 2024 : plus sévère que jamais, tous les montants

Le malus écologique 2024 est très sévère avec les sportives

Alors que d’un côté l’état subventionne l’achat de voitures électriques, la contre-partie de ces aides est un malus écologique de plus en plus sévère. En 2024, celui-ci ne sanctionne plus seulement des voitures très polluantes, mais des modèles thermiques, parfois hybrides, avec des motorisations très raisonnables. Au premier janvier 2024, le premier niveau de rejets de CO2 qui donne lieu au paiement d’un malus écologique à l’achat d’une voiture neuve débute en effet à seulement 118 g ! Et le plafond maximal, du malus écologique 2024 porté à 60000 euros, est désormais atteint à 193 g.

Ce malus concerne la première immatriculation d’un véhicule : en neuf dans de nombreux cas, mais aussi en occasion si le véhicule est importé. Avec une minoration qui passerait de 10 % à 5 % par an par année de vétusté du véhicule en question.

Voici le barème officiel, avec les montants 2023 ainsi que les montants 2024.

Émissions de

CO 2 (g/km) Malus 2023 ( en euros ) Malus 2024 ( en euros ) Jusqu’à 117 0 0 118 0 50 119 0 75 120 0 100 121 0 125 122 0 150 123 50 170 124 75 190 125 100 210 126 125 230 127 150 240 128 170 260 129 190 280 130 210 310 131 230 330 132 240 360 133 260 400 134 280 450 135 310 540 136 330 650 137 360 740 138 400 818 139 450 898 140 540 983 141 650 1 074 142 740 1 172 143 818 1 276 144 898 1 386 145 983 1 504 146 1 074 1 629 147 1 172 1 761 148 1 276 1 901 149 1 386 2 049 150 1 504 2 049 151 1 629 2 370 152 1 761 2 544 153 1 901 2 726 154 2 049 2 918 155 2 049 3 119 156 2 370 3 331 157 2 544 3 552 158 2 726 3 784 159 2 918 4 026 160 3 119 4 279 161 3 331 4 543 162 3 552 4 818 163 3 784 5 105 164 4 026 5 404 165 4 279 5 715 166 4 543 6 126 167 4 818 6 537 168 5 105 7 248 169 5 404 7 959 170 5 715 8 770 171 6 039 9 681 172 6 375 10 692 173 6 724 11 803 174 7 086 13 014 175 7 462 14 325 176 7 851 15 736 177 8 254 17 247 178 8 671 18 858 179 9 103 20 569 180 9 550 22 380 181 10 011 24 291 182 10 488 26 302 183 10 980 28 413 184 11 488 30 624 185 12 012 32 935 186 12 552 35 346 187 13 109 37 857 188 13 682 40 468 189 14 273 43 179 190 14 881 45 990 191 15 506 48 901 192 16 149 51 912 193 16 810 55 023 194 17 490 60 000 195 18 188 60 000 196 18 905 60 000 197 19 641 60 000 198 20 396 60 000 199 21 171 60 000 200 21 966 60 000 201 22 781 60 000 202 23 616 60 000 203 24 472 60 000 204 25 349 60 000 205 26 247 60 000 206 27 166 60 000 207 28 107 60 000 208 29 070 60 000 209 30 056 60 000 210 31 063 60 000 211 32 094 60 000 212 33 147 60 000 213 34 224 60 000 214 35 324 60 000 215 36 447 60 000 216 37 595 60 000 217 38 767 60 000 218 39 964 60 000 219 41 185 60 000 220 42 431 60 000 221 43 703 60 000 222 45 000 60 000 223 46 323 60 000 224 47 672 60 000 225 49 047 60 000 À partir de 226 50 000 60 000 Le barème officiel des malus écologiques 2023 et 2024

Comment avoir une réduction sur le malus écologique 2024 ?

Les familles nombreuses peuvent toujours bénéficier d’une réduction sur le malus écologique. Mais pour la première fois, cette réduction ne sera possible qu’une fois tous les deux ans. Un changement, qui sera mis en place en 2024. Les familles nombreuses avec plus de trois enfants peuvent bénéficier d’un abattement de 20 g ( par km ) pour chaque enfant à charge, à partir du troisième enfant. Les gros véhicules familiaux étant lourds, ce système permet ainsi de compenser en partie la situation. La réduction s’applique pour l’achat d’un véhicule de 5 places et plus.