Renault Arkana Esprit Alpine : voici son prix toutes options

Restylé il y a quelques mois, le Renault Arkana est le SUV coupé le moins cher du marché. Un concept qui plait : sur le segment C, il s’est vendu en 2023 à des volumes proches de ceux de l’Austral.

Un Arkana Esprit Alpine qui peut dépasser 45000 euros

Au sommet de la gamme de l’Arkana, on ne trouve plus les version R.S Line ou E-TECH Engineered, mais l’Arkana Esprit Alpine. Les prix débutent alors à 35800 euros pour cette version, et culminent à 37600 euros avec la motorisation hybride E-TECH 145.

L’équipement de série comprend déjà les jantes alliage 19″ Elixir, les sièges avant électriques avec réglage en hauteur, siège conducteur avec réglage lombaire, la console centrale avec levier de vitesse e-shifter, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop&go, la sellerie mixte textile enduit grainé – suédine avec surpiqures esprit Alpine, le chargeur smartphone à induction, les sièges avant chauffants, la carte Renault avec accès et démarrage mains libres avec fermeture à l’éloignement, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables, le purificateur d’air, les projecteurs avant full LED pure vision…

Si la peinture rouge flamme est de série, les autres teintes métallisées réclament 750 euros. Après la peinture, vous ne pourrez plus cocher que 5 options !

A 800 euros, le pack Bose sound system comprend 9 haut-parleurs dont caisson de basses, le système multimédia easy link connecté 9,3”, la radio DAB, la navigation embarquée et Bose sound system. Même tarif de 800 euros pour le pack easy park premium qui comprend la détection d’obstacle latérale, Easy park assist et la caméra 360°.

Le trois dernières options sont le toit noir à 400 euros, le toit ouvrant électrique à 800 euros, et la roue de secours temporaire à 200 euros.

Nous arrivons donc à 41350 euros pour le prix d’un Arkana Esprit Alpine hybride toutes options.

Le configurateur Renault vous propose ensuite le rayon accessoires, très bien pourvu. Et en choisissant un accessoire de chaque type, nous sommes parvenus au prix de 45548 euros. Il est donc possible de s’offrir plus de 4000 euros d’accessoires, dont un système d’attelage, une plate-forme pour 3 vélos, ou encore des marche-pieds et un becquet de coffre.