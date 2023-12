Tesla : les nouveautés 2024 à venir

L’année 2024 s’annonce importante pour Tesla, qui veut poursuivre son augmentation des ventes malgré une conjoncture qui devient plus difficile. Le renouvellement du best-seller Model Y devrait donc largement aider, il s’agira de la grande nouveauté de la marque pour 2024. Cette année il n’est pas impossible que d’autres informations soient diffusés sur la future petite Tesla à 25000 euros, une arlésienne aussi attendue que GTA6…

Tesla Model Y 2024 – image : Sugar Design

Model Y : le restyling de la voiture électrique la plus vendue au monde est prévu pour 2024. Etant donné que ce SUV est très proche de la berline Model 3, on s’attend à des évolutions dans la veine du facelift de cette dernière. Esthétiquement, la Tesla Model Y pourrait donc elle aussi adopter de nouveaux projecteurs plus effilés et rectangulaires. Son bouclier sera également redessiné, alors que de nouvelles jantes apparaitront. A l’arrière, les feux seront remplacés par de nouveaux modèles, là encore certainement proches de ceux du nouveau Model 3.

Les modifications esthétiques seront aussi réalisées pour améliorer le coefficient de traînée. L’autonomie devrait ainsi en profiter, avec des gains supérieurs à 10 % par rapport au modèle actuel.

L’habitacle profitera de plusieurs améliorations : ajout d’un écran à l’arrière, intégration d’un nouvel éclairage d’ambiance à LED, meilleure insonorisation, sièges avant ventilés, sièges arrière plus moelleux, suppression des manettes sur la colonne de direction…En France la Tesla Model Y fait partie des 10 voitures les plus vendues en 2023. Cette nouvelle version sera donc particulièrement scrutée à son arrivée !

Model 3 Performance : restylée à l ‘automne 2023, la Tesla Model 3 n’a pas encore été proposée dans toutes les versions possibles. A l’heure actuelle, seules deux versions sont proposées : la Propulsion à 42990 euros, et la Dual Motor à 50990 euros. Il manque donc le troisième membre, proposée avant le restylage : la Model 3 Performance. Si son lancement a été repoussé, c’est peut-être pour proposer des performances encore meilleures que celles du modèle sortant. L’ancienne version accélérait déjà de 0 à 100 km/h en 3,3 s, et les rumeurs veulent croire que la nouvelle sera encore plus véloce. Un gain de performances serait possible, notamment avec un Launch control retravaillé. D’autres rumeurs parlent d’un pack piste, comme sur la Model S Plaid, avec freinage carbone-céramique, pneus semi-slick et jantes spécifiques. Un tel pack coûte très cher, et sera surtout une vitrine pour cette berline électrique.

Avec une puissance supérieure à 500 ch, la Model 3 Performance est l’une des voitures électriques les plus rapides du marché. Sa remplaçante ne devrait pas décevoir, les attentes sont en tout cas bien présentes.