Renault Megane E-TECH 2024 : voici son prix toutes options

Renault Megane E-Tech Rouge Flamme

La Renault Megane E-TECH est l’une des voitures électriques les plus vendues en France. Avec la fin du bonus écologique pour les modèles produits en Chine, la française espère se faire une place au soleil. Et il n’est d’ailleurs pas exclu qu’un repositionnement tarifaire soit réalisé dans les mois à venir, notamment avec l’arrivée du nouveau Scenic E-TECH. En attendant, voici le prix de la version la plus chère des Megane E-TECH 2024.

Des tarifs presque tous sous la barre des 47000 euros

La gamme de la Megane E-TECH comprend trois niveaux de finition : Equilibre, Techno et Iconic. La finition Iconic débute à 46500 euros prix catalogue. Une seule motorisation est proposée sur ce niveau supérieur, le moteur de 220 ch. Cette Megane E-TECH EV60 est disponible avec un chargeur AC de 7 kW, ou avec un chargeur de 22 kW. Voilà qui fait grimper le prix à 48500 euros, au-delà du plafond de 47000 euros qui donne droit au bonus écologique. Mais une remise peut déjà aider à passer sous le seuil fatidique…En tout cas avant d’aller cocher toutes les options !

De série l’équipement de la version Iconic est déjà complet : jantes alliage 20″, sellerie cuir,

pack advanced driving assist ( avec avertisseur d’angle mort et prévention sortie de voie en cas de dépassement, active driver assist, sécurité à l’ouverture des portes arrière et alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation ),

En option, nous pouvons choisir l’une des teintes les plus chères : rouge flamme ou bleu avec un toit noir étoilé.

Le pack pack augmented vision & advanced driving assist est facturé 1700 euros, et comprend rétroviseur intérieur avec fonction caméra numérique, avertisseur d’angle mort et prévention sortie de voie en cas de dépassement, radars avant, arrière et latéraux + full auto park, caméra 360°, alerte collision arrière et freinage actif d’urgence arrière piéton, active driver assist, sécurité à l’ouverture des portes arrière, alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation.

Il faut ajouter 300 euros pour bénéficier du câble de recharge Mode 2, 300 euros pour les pneus tous temps.

Et il ne reste pas d’autre option à cocher ! Le tarif toutes options avant remise et avant la déduction d’un bonus écologique se situe à 51350 euros. Avec les prix qui se profilent pour le Scenic E-TECH, il sera sans doute plus sage d’attendre avant de passer commande d’une Megane E-TECH : des baisses de prix pourraient logiquement se produire très bientôt…