Volvo : toutes les nouveautés 2024 à venir

nouveau Volvo EX30

La marque suédoise Volvo a lancé un vaste plan pour électrifier sa gamme. Après les XC40 et C40 Recharge, de nouveaux modèles électriques vont être commercialisés en 2024. Volvo a ainsi prévu de lancer deux SUV électriques en Europe cette année, et a aussi dans ses cartons un van électrique, l’EM90, prévu pour la Chine. Mais ce modèle pourrait bien arriver en Europe, si la demande est au rendez-vous ! Aucune nouveauté n’est prévue dans la gamme thermique, qui compte toujours les XC40, S60, V60, XC60 et XC90 en micro-hybride ou en hybride rechargeable selon les modèles.

Volvo EX30 Cross Country

EX30 : La future star de Volvo, c’est lui : le nouveau SUV électrique EX30.

Seul bémol : avec sa production en Chine, cette voiture électrique ne pourra pas bénéficier du bonus écologique 2024. Mais Volvo a prévu de produire son futur best-seller également en Belgique : cette fabrication en Europe permettra à l’EX30 de devenir éligible au bonus écologique 2024.

Même sans bonus, les tarifs sont attractifs : ils débutent à 37500 euros pour une version Start Single Motor, qui effectue le 0 à 100 km/h en 5,7 s et affiche 344 km d’autonomie. La version Extended Range réclame 4200 euros de plus pour une autonomie de 475 km, qui s’accompagne d’une accélération encore plus véloce : 5,3 s pour le 0 à 100. Ce rival du Peugeot e-2008 dispose donc de solides arguments pour se faire un place sur le segment B.

Le nouveau Volvo EX90 électrique

EX90 : Pour remplacer son XC90, Volvo a fait le choix de développer un grand SUV 7 places 100 % électrique. L’EX90 évolue dans les modèles haut de gamme, avec des prix qui débutent à 89500 euros. Prévu au départ pour une commercialisation fin 2023, ce SUV a finalement été retardé de plusieurs mois en raison d’un délai de mise au point plus long que prévu. Volvo devrait donc débuter les essais à la mi-2024, ainsi que l’ouverture des commandes.

En attendant le configurateur Volvo présente déjà la gamme, avec trois niveaux de finition, et trois motorisations Single, Twin et Twin Performance. Le haut de gamme est vendu 110400, peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 s, et s’offre une autonomie généreuse donnée pour 580 km. Ce nouveau modèle se place ainsi comme l’un des SUV électriques familiaux les plus efficaces annoncés cette année.