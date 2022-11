Volvo accélère sur l’électrique avec l’EX90 : révolutionnaire ?

Le nouveau Volvo EX90 électrique

L’évolution automobile semble s’accélérer, et particulièrement chez Volvo. Il y a tout juste 7 ans, Volvo lançait sa nouvelle génération du grand SUV XC90 ( litre notre essai Volvo XC90 ).

Ce modèle premium et 7 places était alors proposé en essence, diesel, puis en hybride rechargeable. Il marquait déjà une première évolution pour les ingénieurs Volvo : l’abandon des 5, 6 et 8 cylindres ! Tous les XC90 disposaient alors d’un 4 cylindres sous le capot, essence ou diesel. Alors qu’une nouvelle génération de XC90 aurait pu être lancée, Volvo change la donne : le XC90 devient l’EX90 et abandonne totalement le thermique !

Pas d’évolution timorée et de co-existence de deux gammes thermiques et électrique : Volvo montre clairement où se dirige la marque suédoise.

Le meilleur de l’électrique

En tant que nouveau vaisseau amiral électrique, le Volvo EX90 met la barre haut, et c’est logique. La version de lancement de l’EX90 sera donc motorisée par deux moteurs électriques, ce qui lui permettra de disposer de la transmission intégrale.

Les deux moteurs électriques à aimants permanents vont délivrer une puissance de 300 kW, soit 408 ch. Avec une généreuse batterie de 111 kWh, l’autonomie est annoncée à 600 km. La charge rapide permettra de récupérer de 10 à 80 % de charge en moins de 30 minutes. Autre info intéressante : Volvo proposera ensuite la charge bi-directionnelle, pour utiliser l’énergie de la batterie pour alimenter sa maison.

Une seconde version Performance fera passer le niveau de puissance à 517 ch ( 380 kW ) et 910 Nm de couple.

nouveau Volvo EX90 électrique

Le Volvo EX90 connecté à votre maison

Volvo a conçu le système logiciel de son SUV électrique pour qu’il puisse communiquer avec d’autres appareils, mais aussi à votre maison. L’intérêt de la charge bi-directionnelle pourrait alors prendre tout son sens…

Les maisons équipées par exemple de panneaux solaires et qui produisent de l’énergie en journée pourront par exemple charger la batterie du EX90, qui restituera cette énergie en soirée !

Actuellement le stockage de l’énergie représente un problème pour les énergies alternatives.

Passons maintenant à la sécurité, l’une des préoccupations de Volvo. L’EX90 sera doté de caméras, radars et LiDAR, exploités par un système NVIDIA DRIVE. La surveillance se déroule donc à l’extérieur de la voiture mais aussi à l’intérieur, par exemple pour surveiller la somnolence ou la distraction du conducteur ! En cas de malaise par exemple, le SUV pourra s’arrêter tout seul et avertir les secours.

Volvo indique aussi que ce modèle est le premier de la marque qui est matériellement compatible avec une conduite autonome non supervisée…

La technologie est aussi poussée pour le système infotainement, avec un grand écran de 14,5″ qui devrait bénéficier d’une excellente qualité d’affichage. Volvo a ainsi utilisé des processeurs réputés Snapdragon Cockpit Platforms…

Citons également le nouveau système Hifi Bowers & Wilkins avec Dolby Atmos, et enceintes intégrées dans les appuie-tête !

Volvo a donc mis le paquet sur son nouvel engin électrique, qui présente sous sa robe scandinave et élégante toutes les technologiques possibles.

De quoi aller taquiner des concurrents comme l’Audi Q8 e-tron, qui vient de subir un lifting.

Les prix du nouveau Volvo EX90 n’ont pas encore été dévoilés.

nouveau Volvo EX90 électrique

nouveau Volvo EX90 électrique

nouveau Volvo EX90 électrique

nouveau Volvo EX90 électrique

nouveau Volvo EX90 électrique

nouveau Volvo EX90 électrique

nouveau Volvo EX90 électrique