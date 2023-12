Les acheteurs de la Citroën ë-C3 2024 n’ont pas tranché entre les deux finitions

La nouvelle Citroën ë-C3 électrique frappe fort avec un prix de 23300 euros

Les pré-commandes de la nouvelle Citroën ë-C3 électrique se passent bien : la marque a déjà enregistré 10000 réservations. Ce nombre n’est pas atteint sur la France seulement, mais sur les 10 pays concernés par l’ouverture de ces pré-commandes. Cela rassure tout de même la direction Citroën sur l’orientation donnée à son modèle phare. Mais au-delà de ce chiffre, une autre information est également très intéressante : quelle finition a été plébiscitée par les acheteurs ? Et vous allez le voir, les clients sont partagés !

Deux finitions pour la Citroën ë-C3 2024

La gamme de la nouvelle Citroën ë-C3 2024 est simple : celle-ci ne comporte pour l’instant qu’une seule motorisation, et deux niveaux de finition.

En premier prix, la ë-C3 You est proposée à 23300 euros. Il s’agit d’un prix net : comprenez bonus écologique de 5000 euros déduit. A ce tarif, la dotation de série comprend : My Citroën Play avec Smartphone Station, Citroën Head Up Display, les suspensions Citroën Advanced Comfort, Active Safety Brake, l’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse, la climatisation manuelle, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse, les projecteurs LED, les airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, l’allumage automatique des feux de croisement et l’alerte attention conducteur.

A 27800 euros, la ë-C3 Max améliore sa présentation avec les jantes alliage 17″ Atacamite diamantées, les barres de toit Noir Brillant, les feux arrière 3D à LED, la peinture Biton avec toit contrasté, et les vitres et lunette arrière surteintées. Les équipements de confort évoluent aussi avec en série : My Citroën Drive avec navigation sur tablette tactile 10,25″, les sièges Citroën Advanced Comfort, la climatisation automatique, le volant gainé, la banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, la caméra de recul, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants, et la recharge sans fil pour smartphone.

Entre ces deux niveaux de finition, les clients n’ont pas vraiment tranché : 56 % des acheteurs ont choisi l’entrée de gamme, et 44 % ont préféré la version mieux équipée. Sur la plupart des lancements, les acheteurs préfèrent généralement les finitions les mieux équipées. Ces chiffres montrent donc ici que les acheteurs de la nouvelle ë-C3 misent aussi sur un prix d’appel, et cherchent à acquérir une citadine électrique au meilleur prix !

Les acheteurs intéressés ont encore jusqu’au 31 janvier 2024 pour enregistrer leur pré-commande, qui n’implique pas de devoir débourser un seul centime. Elle peut se faire en ligne, et nécessitera ensuite une confirmation de commande auprès d’un concessionnaire lorsque les commandes seront officiellement ouvertes.