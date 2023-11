Le Citroën Berlingo change totalement de design pour 2024 – image : francuskie.pl

Citroën va changer le design de nombreux modèles : après la nouvelle ë-C3, c’est le Berlingo restylé qui va ainsi avoir droit à ce style revisité. Avant la présentation officielle, des photos ont déjà fuité et nous montrent la face avant entièrement remaniée de ce ludospace français.

Une face avant spécifique à la version VP

Stellantis vient de présenter le restyling de ces utilitaires, et les versions VP vont donc suivre sous peu pour les ludospaces. Que ce soit pour le Citroën ë-Berlingo, l’Opel Combo, alors que le Peugeot E-Rifter 2024 a lui déjà été dévoilé.

Pour marquer son appartenance à la gamme VP, le ë-Berlingo des familles s’offre donc un style inédit pour sa face avant, dans l’esprit de la nouvelle ë-C3. La signature à double étage qui correspondant à la génération sortante de C3 disparait donc, au profit de nouveaux blocs optiques inédits avec une forme en C orientée vers l’extérieur. Les nouveaux chevrons font aussi leur apparition, au centre d’une calandre noir laqué fermée qui fait le lien entre les projecteurs. En-dessous, le bouclier possède tout de même deux grilles d’air pour le refroidissement. La finition présentée est un ë-Berlingo XTR, avec un look plus baroudeur. La présentation s’enrichit ainsi d’un bouclier avant avec ski de protection couleur aluminium, de barres de toit, mais pas de protections au niveau des passages de roues.

On notera aussi la disparition plus discrète de la référence aux Airbump au niveau des protections latérales de portières.

Cette version haut de gamme se distingue aussi par la présence de jantes alliage noires et diamantées, de rétroviseurs noir brillant, et de discrets inserts de teinte rouge.

Quelles évolutions au niveau technique ?

Malheureusement pour beaucoup d’acheteurs, le nouveau Berlingo 2024 ne sera à nouveau proposé qu’en électrique.

Il sera doté d’un moteur de puissance modeste, de 136 ch pour 270 Nm de couple, comme le E-Rifter. Aucune offre plus puissante n’est proposée. En revanche l’autonomie progresse avec jusqu’à 320 km, contre 280 km sur le modèle 2023.

Les progrès se situeront aussi dans l’habitacle, avec un écran tactile de 10″ pour l’info-divertissement, un combiné d’instruments 100% digital en couleur de 10 pouces ( selon les versions ), et aussi un nombre intéressant d’aides à la conduite, avec par exemple le régulateur adaptatif.

Citroën devrait aussi proposer deux longueurs en 4,40 m et 4,75 m, avec 5 ou 7 places, et de quoi charger facilement.

La présentation officielle devrait intervenir dans les prochains jours…