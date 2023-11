Le nouveau Peugeot 3008 Hybrid 136 à un prix canon, en Espagne

nouveau Peugeot 3008 Hybrid 136

La nouvelle génération du Peugeot 3008 arrive déjà au tarif dans certains pays d’Europe, dont l’Espagne. Voilà qui nous donne déjà une bonne idées des prix pour la France, qui ne devraient pas tarder à être dévoilés à leur tour ! Deux motorisations sont proposées au lancement : un e-3008 électrique de 210 ch, et un 3008 Hybrid 136 e-DCS6.

Un 3008 Hybrid 136 attendu

Nous vous avions déjà présenté les prix du Peugeot e-3008 vendu en Espagne, affiché à moins de 47000 euros sur leur Peugeot Store.

Regardons désormais ce qu’il en est de la version Hybrid 136, plus abordable et qui devrait donc largement trouver son public au lancement du modèle.

Sur Peugeot Store, curieusement la marque offre déjà une remise commerciale pour une commande en ligne de ce nouveau modèle. Affiché au prix catalogue de 38660 euros, le nouveau 3008 GT Allure Hybrid 136 e-DCS6 est vendu à partir de 37160 euros, soit 1500 euros de moins.

A ce tarif l’équipement de série est déjà intéressant : Peugeot i-Connect, Visio Park 1 avec caméra 180°, Rétroviseurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à LED, rabattables automatiquement et éclairage de courtoisie à LED, projecteurs à LED, Essuie-glaces automatiques, Rétroviseur intérieur électrochrome, Phares automatiques, Freinage d’urgence automatique contrôlé par vidéo et radar Aide au maintien de la voie (LKA), Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, Limiteur de vitesse et régulateur de vitesse, Accès et démarrage mains libres (proximité), Vitres électriques à l’avant et à l’arrière, vitres électriques à l’avant et à l’arrière, Climatisation automatique à deux zones, Plancher du coffre à bagages à deux positions, Poignées de porte noires, Volant compact en cuir avec garniture en chrome satiné, Rétroviseurs extérieurs Orbital Black, Jantes en alliage YARI 19 », diamantées…

La version GT s’affiche elle, à 41660 euros au lieu de 43160 euros.

Elle ajoute en série : Projecteurs MATRIX-LED (avec fonctions d’accueil et d’au revoir), Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, Phares automatiques adaptatifs et assistant de feux de route adaptatif, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP&GO, Volant chauffant, Volant compact en cuir pleine fleur perforé, garniture en chrome satiné et insert laqué noir avec « GT » en chrome satiné, Pédalier et repose-pieds en aluminium, PEUGEOT Virtual i-Toggles (écran EDGE (9,7 »), Chargement sans fil du smartphone (jusqu’à 15W), PEUGEOT i-Connect Advanced…

nouveau Peugeot 3008 Hybrid 136

Pour la France, Peugeot proposera également ces deux niveaux de finition, mais de petites différences d’équipement sont possibles. Toutefois avec une gamme limitée à deux modèles, on s’attend à des différences peu marquées d’un pays à l’autre.

Actuellement en France, le Peugeot 3008 Allure Pack Hybrid 136 ancienne génération est facturé 41170 euros prix catalogue, et en version GT à 43570 euros.

Ces prix proposés en Espagne sont donc plus qu’alléchants, et on ne peut qu’espérer voir arriver le nouveau 3008 à ces mêmes tarifs en France !