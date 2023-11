La nouvelle Porsche Panamera 2024 est arrivée

Porsche Panamera 2024

Porsche a choisi le salon de Shangai pour présenter sa troisième génération de Panamera. Un modèle qui s’est fait une place depuis son lancement en 2009, malgré la progression des ventes des SUV qui est aussi présente chez Porsche. Pour maintenir sa sportive quatre portes au top niveau, Porsche a travaillé sur son design, sa tenue de route, tout en misant sur l’hybridation rechargeable.

Une troisième génération encore plus aboutie

Longue de 5,05 m, la nouvelle Porsche Panamera poursuit sa montée en gamme avec un équipement encore enrichi en série : suspension pneumatique à deux soupapes et double chambre avec Porsche Active Suspension Management (PASM), phares matriciels à LED, ParkAssist, commutateur de mode de conduite sur le volant, compartiment réfrigéré pour smartphone avec fonction de recharge par induction et filtre à poussière fine amélioré avec fonction de recirculation automatique de l’air assistée par GPS.

L’habitacle évolue notamment avec l’ajout possible en option d’un écran de 10,9″ face au passager. Celui-ci n’est pas visible par le conducteur, pour la sécurité.

En entrée de gamme, la Panamera et la version à 4 roues motrices Panamera 4 restent fixées sur le bloc V6 turbo de 2,9 litres, qui développe désormais 353 ch et 500 Nm de couple. Les performances sont déjà élevées, avec 4,8 s pour le 0 à 100 km/h pour la Panamera 4, et 270 km/h en vitesse de pointe. Mais en France, la version hybride sera fiscalement plus avantageuse. Car les versions V6 seront concernées par le montant maximal de malus écologique 2024, avec des rejets de CO2 situés entre 230 et 253 g. A se demander si Porsche France va tout de même les proposer ?

Porsche Panamera 2024

Une Panamera Turbo E-Hybrid intéressante

En France, la nouvelle Porsche Panamera Turbo E-Hybrid pourrait représenter une part non négligeable des ventes.

Cette version associe un V8 essence 4.0 L turbocompressé, bien connu de certaines Audi. Il est ici associé à un moteur électrique de 140 KW, soit 190 ch. La puissance cumulée est annoncée à 680 ch, pour un couple moteur de 930 Nm.

Comme sur de nombreux modèles hybrides rechargeables, le moteur électrique n’est pas implanté au niveau de l’essieu arrière, mais au sein du boîtier de la boîte de vitesses PDK à double embrayage à huit rapports.

Avec un tel dispositif, cette Panamera signe des chronos digne de son rang avec 3,2 s pour le 0 à 100 km/h, et une vitesse maximale de 315 km/h.

En plus de performances ébouriffantes, cette Panamera peut rouler en tout électrique pendant 91 km, et se charger en 2h39 grâce à son chargeur embarqué de 11 kW ( sur une borne qui fournit cette puissance et non à domicile… ).

Extérieurement, cette motorisation se distingue par sa jupe arrière distinctive avec des panneaux diffuseurs peints et une jupe avant unique dans la couleur de la carrosserie. Les jantes à blocage central sont de série, et en option sur les autres versions. Dernier détail exclusif : des sorties d’échappement chromées de couleur bronze foncé.

Porsche annonce un démarrage des livraisons en Europe dès le mois de mars 2024. Les tarifs sont annoncés pour l’Allemagne à partir de 107 800 euros pour la Panamera V6, et à 192 500 euros pour la Panamera Turbo E-Hybrid.

Porsche Panamera 2024

Porsche Panamera 2024

Porsche Panamera 2024

Porsche Panamera 2024

Porsche Panamera 2024