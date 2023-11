Le nouveau Peugeot e-3008 à moins de 47000 euros…en Espagne

En France, le nouveau Peugeot e-3008 n’est pas encore disponible au configurateur : ses tarifs sont donc encore inconnus. Mais dans des pays voisins, le nouveau 3008 est déjà disponible à la commande, que ce soit en électrique ou en hybride. Et notamment en Espagne ! Voici les prix du nouveau SUV compact de Sochaux, qui devrait prochainement arriver également au catalogue en France.

Une première version électrique à moins de 47000 euros

Le nouveau Peugeot 3008 est donc proposé au tarif chez nos voisins espagnols, à partir de 37160 euros en finition Allure, et à partir de 41660 euros en finition GT. En France, ce SUV sera également proposé dans ces deux finitions, mais des différences d’équipement restent possible d’un pays à l’autre.

A 37160 euros, les acheteurs auront droit à la nouvelle motorisation Hybrid 136 e-DCS6 ( prix Peugeot Store espagnol ). Celle-ci a été inaugurée par l’actuel 3008 depuis quelques mois déjà.

La grande nouveauté sera l’arrivée de versions électriques, inédites sur ce modèle. Et là encore, l’Espagne est en avance et nous propose le e-3008 à partir de 46660 euros ( prix Peugeot Store espagnol ). Soit 9500 euros de plus que la version hybride…

Il s’agit d’un e-3008 Allure avec une puissance de 157 kW, soit 210 ch annoncés. Avec sa batterie de 73 kWh, cette version est annoncée avec une autonomie de 527 km. Un chiffre déjà très convenable à ce niveau de prix, et qui devrait ensuite progresser vers les 700 km quand la grande batterie de 98 kWh sera disponible. Ce e-3008 grande autonomie sera également plus puissant, avec 230 ch.

Face à la Tesla Model Y

A comparer à la Tesla Model Y Propulsion, vendue en France à 45990 euros avec 455 km d’autonomie. Le français s’annonce donc bien placé, mais aura un équipement logiquement inférieur. Car la version GT s’affiche en électrique à 51659,99 euros, et nécessite encore des options pour se rapprocher de l’américaine. Comme la vision 360 avec Drive Assist Plus, facturée 1450 euros, ou le toit ouvrant panoramique, au même prix.

Le délai n’est toutefois pas un miracle, même en Espagne : la disponibilité annoncée pour le nouveau e-3008 est pour avril 2024.

Ceux qui veulent déjà débuter des configurations pour se rendre compte des couleurs proposées peuvent donc visiter le site Peugeot espagnol…Si les prix étaient similaires en France, le nouveau 3008 électrique pourrait donc être éligible au bonus écologique. Une confirmation qui devrait tomber le mois prochain, lorsque la liste des voitures éligible au bonus 2024 sera dévoilée.

Peugeot e-3008