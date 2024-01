Kia : toutes les nouveautés 2024 à venir

Pour sa croissance, Kia mise toujours sur les SUV mais en mettant désormais l’accent sur le développement d’une nouvelle gamme électrique. Les nouveautés Kia 2024 comptent parmi elles un SUV électrique inédit, un équivalent électrique du Sportage qui devrait être le modèle prioritaire de la marque cette année.

Kia EV5

EV5 : le segment des SUV électriques compacts va être de plus en plus disputé. Alors que Renault et Peugeot lance en ce début d’année 2024 leurs Scénic E-TECH et e-3008, Kia s’apprête à commercialiser dès cet été leur rival coréen, l’EV5. Basé sur la plate-forme modulaire E-GMP utilisée également chez Hyundai, l’EV5 semble esthétiquement s’inspirer du grand EV9. Sa longueur de 4,62 m sera plus adapté aux besoins des acheteurs français, et ses tarifs devraient également être plus accessibles. Pas de révolution au niveau des batteries, avec deux tailles de 64,2 kWh et 88,1 kWh. L’autonomie maximale est annoncée à 550 km : c’est moins que ses deux rivaux français. Le coréen pourra toutefois compter sur sa grosse motorisation de 313 ch avec transmission intégrale pour s’imposer, surtout face au modèle Renault. La version 4X2 de 218 ch sera certainement la plus vendue en France.

La Kia Picanto 2024

Picanto restylée : Kia est encore l’un des rares constructeurs à proposer sur le marché une petite citadine de catégorie A. Cette année, la plus grande représentante française va en effet disparaitre avec l’arrêt de la Renault Twingo. Pas de nouvelle génération pour la Kia Picanto, mais un restyling assez important. Même si elle ne fait pas les volumes des Sportage et Niro, la Picanto est tout de même 67 ème meilleure vente en France en 2023. La disparition de la Twingo pourrait également lui apporter un nouveau public…

Ce facelift comprend un nouveau design pour l’avant et l’arrière, une révision du système multimédia et une mise à jour des équipements de sécurité. Indispensable pour être conforme avec les nouvelles normes de sécurité qui arrivent cet été pour tous les modèles en Europe.

Kia Sorento 2024

Sorento restylé : Si désormais l’EV9 est un peu le porte-étendard de la marque, le Sorento bénéficiera cette année d’un facelift qui lui offrira une face avant plus dans l’air du temps. En France ce modèle reste assez méconnu, le gros des ventes étant toujours effectué sur le Sportage, plus compact.( 35 ème des ventes en France en 2023 ). En dehors de son design revu et corrigé, le Sorento 2024 devrait aussi en profiter pour mettre à jour son système d’info-divertissement, ses écrans embarqués et ses équipements de sécurité. En France il devrait rester disponible uniquement avec la motorisation hybride rechargeable de 252 ch.