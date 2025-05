Toutes les nouveautés Audi : 2025-2028

Après une année 2024 difficile, marquée par une baisse des ventes, Audi va profiter d’une offensive produit assez intense. Celle-ci a justement débuté l’année passée avec le lancement des nouvelles A5 et Q6 e-tron, mais ne n’était que le début. Le renouvellement complet de la gamme est en marche, avec au passage la disparition de l’A1 qui ne sera pas renouvelée. Avec une fin de production en 2025, ce modèle sera encore disponible en France mais uniquement sur stock pendant une partie de 2026. En revanche le Q2 annoncé lui aussi en fin de vie aura bien droit à une suite comme nous allons le voir plus bas !

Audi A6 Avant 2025

Audi A6 Avant : 2025

Audi vient de présenter sa nouvelle génération d’A6 Avant, qui a failli s’appeler A7. La marque allemande va donc voir co-exister la nouvelle A6 e-tron et cette A6 thermique, qui n’ont toutes les deux rien à voir techniquement. Avec un volume de coffre qui va de 503 litres à 1 564 litres sièges rabattus, l’A6 Avant ne mise pas que sur les aspects pratiques mais aussi sur le style et l’aérodynamisme. Les premières motorisations présentées sont les 2.0 TFSI et 2.0 TDI de 200 ch, avec hybridation MHEV Plus.

Audi Q5 Sportback 2025

Audi Q5 et Q5 Sportback : début 2025

Ce best-seller de la gamme Audi fait son renouvellement ce premier semestre 2025, avec comme sur la dernière génération les deux carrosseries standard et Sportback.

La troisième génération de l’Audi Q5 mise sur un design repensé, avec la signature lumineuse OLED personnalisable, et des inserts chromés qui disparaissent. Au lancement seules trois motorisations sont proposées : 2.0 TFSI et 2.0 TDI de 204 ch, et le V6 3.0 de 367 ch. En attendant les versions hybrides rechargeables, avec 299 ch et 367 ch de puissance cumulée. La batterie de 20,7 kWh devrait permettre d’afficher environ 100 km d’autonomie en électrique.

Audi Q3 : la nouvelle génération arrive dès 2025 – image : Kolesa

Audi Q3 III : 2025

Basé sur la plate-forme MQB Evo partagée au sein du groupe Volkswagen avec le dernier Tiguan, mais aussi le Cupra Terramar, le nouvel Audi Q3 va évoluer en design, avec la fameuse signature lumineuse à double étage, et le bandeau lumineux qui relie les feux à l’arrière. Exclusivement thermique, ce SUV compact sera proposé en motorisations hybrides MHEV et PHEV, avec des éléments présents sur la dernière A3. En hybride rechargeable, ce nouveau modèle devrait voir sa puissance évoluer à 272 ch, avec une autonomie électrique qui pourrait dépasser les 120 km. Ceux qui ne cherchent pas l’efficience seront ravis de savoir qu’un RS Q3 est au programme !

Audi RS5 2025

Audi RS5 : 2025

La version RS des nouvelles A5 et A5 Avant est au programme, et personne ne s’en plaindra ! Il sera sans doute question d’une version hybride rechargeable, pour réduire au maximum le niveau d’émissions de CO2 homologué. Un tour de passe passe qui s’accompagnerait de performances en hausse, avec l’addition de la puissance du V6 biturbo de 2,9 litres et d’un moteur électrique sur le train arrière. Cette future RS5 sera toujours aussi bodybuildée, avec des voies et des ailes élargies.

Audi Q7 : 2026

Une nouvelle génération du grand Q7 est prévue pour l’année prochaine, avec un design totalement revu. Il faut dire que le modèle actuel a été lancé en 2015, avec une durée de vie prolongée par plusieurs restylings, dont le dernier date seulement de 2024. ( voir l’Audi Q7 2024 )

Basée sur la plateforme PPC, le nouveau modèle misera surtout sur l’hybridation rechargeable et devrait s’offrir les services d’une version SQ7, qui profiterait encore du généreux V8 biturbo de 4,0 litres.

Audi Q9

Audi Q9 : 2026

Le plus gros des SUV Audi pourrait être présenté dès cette année, avec un lancement en 2026. Ce concurrent des BMW X7 et Mercedes GLS, ce modèle pourrait afficher une longueur qui dépasserait les 5,20 m de long. Autant dire qu’il trouvera certainement plus d’acheteurs aux Etats-unis et en Chine qu’en Europe ! Si des prototypes ont été photographiés depuis plusieurs années, son lancement tarde à venir.

Audi A4 e-tron :

Cette nouvelle berline viendra concurrencer chez Mercedes le CLA électrique, qui vient d’être présenté, mais aussi la future BMW i3, ou encore la Tesla Model 3. Basée sur la dernière plateforme PPE utilisée par l’A6 e-tron, cette A4 e-tron pourra réduire son temps de charge avec une architecture 800V. S’offrira-t-elle la batterie de 100 kW de sa grande soeur ? Elle pourrait alors viser les 750 km d’autonomie, comme la nouvelle DS N°8.

Audi Q2 e-tron – illustration : Kolesa

Audi Q2 e-tron : 2027

Cette deuxième génération du Q2 devrait passer au tout électrique, avec une plate-forme partagée avec les ID.2 et ID.2 X. Ce modèle viendra abaisser le ticket d’entrée en électrique, en attendant l’arrivée de la première A3 e-tron.

Un retour des TT et R8 ?

De nouvelles rumeurs sont arrivées sur la toile concernant un retour du TT, mais aussi de la R8. Un nouveau TT serait envisagé en électrique, mais sans doute pas avant l’horizon 2030. Exit le V10 pour une R8 de nouvelle génération : celle-ci pourrait logiquement emprunter le V8 biturbo hybride de 4,0 litres de la Lamborghini Temerario. Avec une puissance cumulée que certains annoncent déjà à 1000 ch !