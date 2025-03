Nouvelle Audi A6 Avant 2025 : l’A6 thermique est de retour !

Audi A6 Avant 2025

Audi renouvelle son offensive produit avec une nouvelle génération de l’A6 Avant, un break qui perpétue la tradition du modèle tout en évoluant vers une approche plus « lifestyle ». Exit l’idée d’une A7 Avant initialement envisagée : la marque aux anneaux reste fidèle à l’appellation A6, tout en intégrant des motorisations électrifiées et un design plus dynamique. Mais derrière cette montée en gamme esthétique, que vaut réellement ce nouveau break premium face à la concurrence ?

Un design plus élancé, au détriment du volume utile

Dès le premier coup d’œil, cette Audi A6 Avant 2025 affiche une silhouette plus fluide et élancée que la précédente génération. Largement inspirée par sa petite sœur, l’A5 Avant, elle adopte des lignes plus sportives, notamment grâce à des ailes musclées et une calandre Singleframe retravaillée. Le coefficient de traînée de 0,25 atteste du travail aérodynamique réalisé, une donnée clé pour l’efficience.

Cependant, ce parti pris stylistique a des conséquences sur l’un des critères fondamentaux d’un break : son volume de chargement. Avec seulement 503 litres de coffre en configuration 5 places, et 1 564 litres sièges rabattus, l’A6 Avant 2025 se montre nettement moins logeable qu’une Mercedes Classe E Break, qui dépasse les 1 800 litres. Audi assume cette orientation plus dynamique, mais les familles et professionnels en quête d’un break ultra-pratique risquent d’y perdre.

Motorisations : du mild-hybrid en attendant l’hybride rechargeable

L’offre mécanique repose sur des blocs 4 cylindres électrifiés en mild-hybrid. L’entrée de gamme est assurée par un 2.0 TFSI essence développant 200 ch et 340 Nm, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 8,3 s. Pour les gros rouleurs, Audi propose un 2.0 TDI de même puissance, mais avec 400 Nm de couple et la transmission intégrale quattro, réduisant le 0 à 100 km/h à 7,0 s.

Un des atouts du diesel réside dans son système MHEV Plus, un dispositif micro-hybride amélioré qui intègre un moteur électrique de 24 ch et 230 Nm. Celui-ci peut mouvoir l’auto à basse vitesse, offrant ainsi un gain d’efficience non négligeable. Les chiffres de consommation restent encore à confirmer, mais l’on peut s’attendre à environ 6,5 l/100 km pour le diesel et autour de 8,0 l/100 km pour l’essence.

Audi prévoit également l’arrivée de motorisations hybrides rechargeables, qui équiperont notamment les futures versions S6 et RS 6. Ces déclinaisons seront cruciales pour concurrencer des modèles comme la BMW Série 5 PHEV ou la Mercedes Classe E 300e, déjà bien installées sur le marché des hybrides rechargeables premium.

Un intérieur plus haut de gamme encore

Ces dernières années, Audi a essuyé des critiques sur la qualité perçue de ses intérieurs, en particulier sur certains plastiques durs. Avec l’A6 Avant 2025, la marque entend redorer son blason avec des matériaux plus valorisants, des inserts en cuir ou en Alcantara et un assemblage plus soigné. L’ensemble se positionne au-dessus d’une BMW Série 5 ou d’une Volvo V90, mais certaines finitions en plastique noir laqué, sensibles aux rayures, restent discutables.

Côté technologie, Audi mise sur un double écran incurvé, intégrant un combiné numérique de 12,3 pouces et un écran tactile central de 14,5 pouces. L’interface MMI de dernière génération propose une navigation fluide et une ergonomie intuitive, même si les boutons tactiles sur le volant restent moins pratiques que les anciens boutons physiques.

La connectivité est à jour avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et les versions haut de gamme offrent un écran passager supplémentaire, avec la possibilité de regarder des films sans perturber le conducteur grâce à un filtre spécial.

Sécurité et aides à la conduite : Audi reste au sommet

Audi ne lésine pas sur la sécurité avec un pack complet d’assistances baptisé « Drive and Park ». Il inclut le régulateur adaptatif, la reconnaissance des panneaux, l’alerte de trafic transversal et un freinage d’urgence avancé. Les caméras 360° et le stationnement automatique viennent compléter la panoplie, positionnant l’A6 Avant parmi les références du segment.

Verdict : un break premium séduisant qui perpétue la lignée

L’Audi A6 Avant 2025 joue la carte du raffinement et du dynamisme, quitte à sacrifier une partie de sa praticité. Si son design affûté et son habitacle modernisé séduiront les amateurs de breaks élégants, les acheteurs en quête d’un volume de chargement XXL pourraient se tourner vers une Mercedes Classe E ou une Volvo V90. L’arrivée imminente de versions hybrides rechargeables sera un point clé pour sa réussite commerciale, d’autant plus que la concurrence s’active déjà sur ce terrain. Reste à voir si Audi parviendra à séduire une clientèle toujours plus exigeante face à des alternatives premium bien établies.

En France, les tarifs débutent à 70 550 euros, de quoi en faire un modèle assez élitiste sur notre marché.

