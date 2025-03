Que propose la Renault 4 E-TECH Evolution de base à 29990 euros ?

Renault 4 E-TECH Evolution

Tout juste arrivée au configurateur, la nouvelle Renault 4 E-TECH est proposée juste sous la barre des 30000 euros, mais avant déduction du bonus écologique. Etant produite en France, elle bénéficie du bonus de 2000 euros pour tous, ou du bonus majoré à 4000 euros selon conditions de revenus. Des aides déjà bien inférieures à 2024, mais qui pourraient encore baisser par la suite…

En attendant, que vaut cette Renault 4 du nouveau millénaire en version de base ? Jusqu’à présent les photos qui circulaient été celles des plus belles versions, cette finition Evolution nous révèle enfin ses secrets.

Présentation esthétique de la Renault 4 E-TECH Evolution

Extérieurement, cette finition de base fait l’impasse sur des jantes alliage. Ses roues sont pourtant de grand diamètre, en 18 » ! Elle est donc dotée de jantes tôle décorées avec des enjoliveurs bi-ton 18 » jogging. La teinte rouge carmin est de série, alors qu’il faut ajouter 200 euros pour un simple blanc glacier. Les acheteurs auront aussi le choix avec du gris urbain ou du noir étoilé, pour 650 euros dans les deux cas.

Pas de peinture bi-ton, avec un capot couleur carrosserie. On remarque aussi l’absence d’une antenne requin, et de barres de toit.

A 30000 euros prix catalogue, la présentation est donc plutôt basique, mais comprend heureusement les projecteurs LED qui font le charme de la face avant.

Vie à bord dans la Renault 4 E-TECH Evolution

A l’intérieur, l’équipement est-il aussi dépouillé qu’à l’extérieur ? La présentation comprend la sellerie textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rouge, et l’écran d’instrumentation de bord 7″, ainsi que le système open R Link avec écran 10,1″ et radio. Les équipements de confort comprennent la climatisation automatique, la réplication smartphone sans fil, la caméra de recul, l’aide au parking arrière, et le régulateur-limiteur de vitesse. La pompe à chaleur et le chargeur bidirectionnel sont aussi de la partie.

Quelles options sur la finition Evolution ?

Seules 5 options sont proposées sur cette finition : les barres de toit noires en aluminium à 200 euros, le pack hiver à 400 euros avec les sièges avant chauffants avec réglages 6 voies, les pneus tous temps à 200 euros, le câble de recharge mode 2 à 400 euros, et l’adaptateur power to object à 400 euros.

120 ch et autonomie urbaine

A ce tarif de 29990 euros, cette Renault 4 E-TECH est motorisée par un moteur électrique à rotor bobiné de 90 kW soit 120 ch, associé à la plus petite batterie. Avec 40 kWh, cette batterie lithium-ion à chimie NMC permet d’afficher une autonomie de 308 km, contre 408 km pour la version 150 ch autonomie confort. L’écart de prix entre ces deux motorisations et batteries est de 3500 euros, sachant qu’elles sont toutes deux proposées sur ce niveau de finition.

Bilan

Malgré un équipement extérieur assez basique, la Renault 4 E-TECH Evolution parvient tout de même à préserver son style. L’équipement intérieur est très correct, mais il va manquer la charge rapide DC avec le planificateur de trajet. Cette finition est donc tout à fait adaptée à la petite batterie de 40 kWh pour les petits rouleurs. En revanche, l’intérêt est donc moindre avec la plus grosse batterie : il vaudra alors mieux passer sur la version Techno pour faciliter les voyages, avec le pré-conditionnement de batterie et la charge DC plus rapide.

