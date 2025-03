La Renault 4 E-TECH arrive au catalogue à moins de 30000 euros

Renault 4 E-TECH

Ce mardi 4 mars marque l’ouverture des commandes pour les détenteurs du R4 R Pass, et le 12 mars pour l’ensemble des clients : la Renault 4 E-Tech Electric débarque enfin sur le marché. Fidèle à l’esprit pratique et accessible de son illustre aînée, cette nouvelle venue se veut une alternative électrique polyvalente et pensée pour tous les usages. Disponible en deux motorisations et avec une autonomie maximale de 409 km en cycle WLTP, elle cherche à séduire un large public, des citadins aux amateurs d’escapades en dehors des sentiers battus.

Un design néo-rétro qui joue la carte de l’aventure

Après la Renault 5 E-Tech Electric, c’est au tour de la mythique R4 de renaître sous une forme électrifiée. Renault a intelligemment joué la carte du néo-rétro en revisitant les codes esthétiques du modèle original : une silhouette cubique, des passages de roues marqués et un hayon caractéristique qui descend jusqu’au bouclier. Résultat ? Une vraie identité qui rappelle l’ADN baroudeur du modèle des années 60, tout en intégrant les codes modernes d’une compacte électrique.

Avec ses 4,16 m de long, la Renault 4 E-Tech Electric se positionne comme une alternative aux modèles comme la Jeep Avenger ou la Fiat 600e, mais avec un style plus affirmé et une meilleure modularité. Elle propose un volume de coffre de 420 litres et un seuil de chargement à seulement 61 cm, soit une dizaine de centimètres de moins que ses concurrentes, ce qui facilitera le transport d’objets volumineux.

Deux motorisations et une autonomie modulable

Pour répondre aux différents besoins, Renault décline son modèle en deux versions :

Autonomie urbaine : un moteur de 90 kW (120 ch) couplé à une batterie de 40 kWh, offrant jusqu’à 308 km d’autonomie WLTP. Son tarif démarre à 27 990 euros (bonus écologique de 2 000 euros déduit).

Autonomie confort : un moteur plus puissant de 110 kW (150 ch) et une batterie de 52 kWh, permettant de parcourir jusqu'à 409 km WLTP. Prix d'entrée : 31 490 euros après bonus.

Côté recharge, la Renault 4 E-Tech Electric s’en sort plutôt bien avec une charge rapide DC allant jusqu’à 100 kW sur la version autonomie confort (80 kW sur l’autonomie urbaine). Le passage de 15 à 80 % de batterie s’effectue en une trentaine de minutes, des chiffres dans la moyenne du segment.

Autre point intéressant, la voiture est équipée d’un chargeur bidirectionnel AC 11 kW, autorisant la fonction Vehicle-to-Load (V2L), qui permet d’alimenter des appareils électriques à partir de la batterie du véhicule. Une fonctionnalité utile pour les amateurs de camping ou de road-trips.

La Renault 4 E-TECH reprend donc les deux motorisations de la Renault 5 E-TECH, ainsi que ses trois niveaux de finition : Evolution, Techno et Iconic, en attendant la version Plein sud.

Renault 4 E-TECH Evolution 120 ch autonomie urbaine : 29990 euros

Renault 4 E-TECH Evolution 150 ch autonomie confort : 33490 euros

Renault 4 E-TECH Techno 150 ch autonomie confort : 35490 euros

Renault 4 E-TECH Iconic 150 ch autonomie confort : 37490 euros

Un intérieur moderne et connecté

Si l’extérieur joue la carte du vintage, l’intérieur adopte une approche technologique. L’écran OpenR Link avec Google intégré donne accès à plus de 50 applications et embarque même Reno, un assistant vocal basé sur ChatGPT. De quoi offrir une expérience de conduite plus intuitive et interactive.

Côté sécurité, Renault a intégré une panoplie complète d’ADAS (aides à la conduite), avec régulateur de vitesse adaptatif, freinage automatique d’urgence et assistance active au maintien dans la voie. En comparaison, ses concurrentes comme la Jeep Avenger offrent des prestations similaires, mais Renault marque un point avec son interface Google et son système d’infodivertissement plus avancé.

Une voiture pensée pour les baroudeurs du quotidien

La Renault 4 E-Tech Electric ne cache pas ses ambitions de petite aventurière. Elle se distingue avec la fonction Extended Grip, optimisant l’adhérence sur terrains meubles, et une capacité de remorquage de 750 kg, ce qui est rare pour une compacte électrique.

Et pour les amateurs de conduite cheveux au vent, la version Plein Sud, attendue plus tard dans l’année, sera équipée d’un toit ouvrant en toile de 92 x 80 cm. Renault mise donc sur un côté lifestyle qui séduira les nostalgiques de la 4L originelle autant que les jeunes urbains en quête de singularité.

Une production 100 % française et un bonus écologique assuré

Fabriquée à Maubeuge dans la manufacture Ampere, la Renault 4 E-Tech Electric bénéficie du label Origine France Garantie. Elle profite ainsi du bonus écologique de 2 000 euros ( majoré à 4000 euros sous conditions de revenus ), une incitation non négligeable pour les acheteurs.

Avec une gamme de prix allant de 29 990 à 37 490 euros ( avant bonus ), elle se positionne entre une Citroën ë-C3, plus abordable mais moins polyvalente, et une Jeep Avenger, moins habitable. Le rapport prix-prestations semble donc compétitif face à la concurrence.

