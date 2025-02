La future Volkswagen ID.1 montre sa face avant inédite

La future Volkswagen ID.1 montre sa face avant très différente de l’ID.2

Surprise : Volkswagen nous montre une première image de la version de série de l’ID.1, et la face avant est totalement différente de la future ID.2 ! Voici les nouvelles informations qui viennent de tomber lors d’une assemblée générale du personnel de la marque allemande.

Un design très différent de l’ID.2

Volkswagen semble définitivement traumatisé du manque de succès de sa gamme électrique, et notamment de l’ID.3. Les designers allemands ont visiblement aussi lorgné sur les dernières nouveautés apparues dans les citadines électriques, avec des Citroën ë-C3 et des Renault 5 E-TECH plus séduisantes que la moyenne.

Si on compare cette première image de la version de série avec le concept ID.2all ci-dessous, avouez que la différence est assez énorme. Visiblement Volkswagen a totalement changé de cap pour sa petite citadine, avec des phares avant rectangulaires qui mettent en avant une signature lumineuse en forme de cercle. Cela, au risque de rappeler un autre modèle concurrent : la future Renault 4 E-TECH ! Logo éclairé, éléments lumineux dans les écopes du bouclier avant, le constructeur allemand a soigné les détails.

Pas mal pour un modèle qui sera encore plus accessible que l’ID.2.

Le design plus sage de la Volkswagen ID. 2all concept

Quel prix pour la future ID.1 ?

En 2026, la version de série de l’ID.2 sera commercialisée, avec un tarif de base à moins de 25000 euros. Cette citadine recevra l’année suivante le renfort d’un modèle de catégorie A. Produite en Europe et vendue exclusivement en Europe, cette ID.1 trouvera certainement son public face à des Leapmotor T03 et des Dacia Spring.

Volkswagen a ainsi confirmé que l’ID.1 de série serait commercialisée en 2027, avec un prix d’appel sous la barre des 20000 euros. Un seuil qui lui permettra d’aller taquiner les concurrentes citées plus haut, et de se faire un nom sur un marché très disputé…

Au total, ce sont neuf nouveaux modèles qui sont annoncés d’ici 2027. La future Golf électrique profitera de la nouvelle plate-forme SSP, et d’une production en Allemagne.