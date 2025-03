Nouvelle Volvo ES90 : elle veut devenir une référence en électrique

Volvo ES90

Volvo lève enfin le voile sur la nouvelle ES90, une berline électrique qui entend rivaliser avec les BMW i5, Mercedes EQE et Audi A6 e-tron. Reprenant la base technique de l’EX90, elle mise sur une autonomie généreuse et une montée en gamme assumée. Mais parvient-elle à réellement se démarquer dans un marché où les berlines électriques peinent encore à s’imposer face aux SUV ?

Une berline qui flirte avec le crossover

À première vue, l’ES90 surprend par ses proportions atypiques. Volvo la présente comme une berline, mais son profil fastback et sa garde au sol légèrement rehaussée lui confèrent une allure plus proche d’un crossover. Certains y verront une Polestar 4 avec une lunette arrière, et ce n’est pas totalement faux. Pourtant, Volvo assure que son ES90 ne partage pas la plateforme SEA de Polestar mais bien l’architecture SPA2, déjà utilisée par l’EX90. Un choix qui permet notamment d’intégrer les dernières avancées en matière d’électrification et même plus comme nous allons le voir plus loin avec le 800V…

Côté design, on retrouve les codes de la marque : projecteurs “Marteau de Thor” avec feux pixelisés, calandre pleine affinée, et une signature lumineuse arrière inspirée de l’EX90. L’ensemble est réussi mais relativement consensuel, là où une BMW i5 ou une Hyundai Ioniq 6 osent davantage, peut-être trop. Reste que cette silhouette pourrait séduire une clientèle à la recherche d’une alternative aux SUV sans renoncer à une certaine polyvalence.

Volvo ES90

Une fiche technique impressionnante

Sous le capot, Volvo décline son ES90 en trois versions :

• ES90 Single Extended Range : propulsion avec un moteur de 333 ch et 480 Nm, associée à une batterie de 92 kWh (88 kWh utilisables) pour une autonomie estimée à 650 km (cycle WLTP).

• ES90 Twin : transmission intégrale, puissance portée à 449 ch et 670 Nm, avec une batterie de 106 kWh (102 kWh utilisables) et une autonomie annoncée à 700 km.

• ES90 Twin Performance : une version plus radicale avec 680 ch et 870 Nm, permettant un 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes, et une autonomie de 700 km.

Toutes les versions sont limitées à 180 km/h et reposent sur un réseau électrique 800V, permettant des recharges ultra-rapides jusqu’à 350 kW. Volvo annonce 300 km d’autonomie récupérés en seulement 10 minutes. De quoi rivaliser avec les meilleures références du segment, même si des modèles comme la Porsche Taycan restent plus avancés en termes de gestion thermique.

Volvo ES90

Un habitacle moderne mais sans surprise

À bord, l’ES90 reprend la présentation minimaliste de l’EX90. On retrouve un grand écran central de 14,5 pouces, une instrumentation numérique de 9 pouces et un affichage tête haute. Volvo mise toujours sur une ergonomie dépouillée, avec très peu de commandes physiques. Exit la molette de volume, remplacée par une commande tactile sous l’écran, un choix qui pourrait diviser.

L’espace à bord est généreux, notamment aux places arrière grâce à un empattement de 3,1 mètres. Volvo a soigné les aspects pratiques avec un coffre de 424 litres (1 256 litres sièges rabattus) et un petit frunk de 22 litres. Les passagers arrière profitent d’un accoudoir lounge et de sièges inclinables électriquement sur les versions haut de gamme.

L’équipement promet d’être à la hauteur avec un système audio Bowers & Wilkins à 25 haut-parleurs et un toit panoramique électrochromatique. Volvo met également en avant ses technologies embarquées, avec un ordinateur de bord boosté par des puces NVIDIA capables de 508 trillions d’opérations par seconde.

Volvo ES90

Sécurité et conduite autonome : l’ADN Volvo

Comme toujours chez Volvo, la sécurité est au centre du cahier des charges. L’ES90 embarque un LiDAR actif dès le lancement, ainsi qu’un arsenal de caméras, radars et capteurs ultrasoniques. L’objectif ? Rendre la conduite semi-autonome encore plus efficace, avec des mises à jour à distance qui amélioreront les fonctionnalités au fil du temps.

Cette approche de la “software-defined car” rappelle celle de Tesla et promet un véhicule évolutif sur le long terme. Reste à voir si Volvo réussira à rivaliser avec les références en matière de conduite assistée, notamment la Mercedes EQE avec son Drive Pilot.

Les prix de la nouvelle Volvo ES90

Volvo annonce une gamme débutant en France à 75900 euros avec la finition Start et la motorisation Single Extended Range. La version Twin est proposée uniquement en finition Ultra, à 93050 euros, tout comme la version Twin Performance facturée 98450 euros. Des tarifs inférieux à ceux du Volvo EX90, qui propose encore plus d’espace avec jusqu’à 7 places, mais doit se contenter d’une architecture en 400V.

Les commandes sont donc déjà ouvertes pour cette nouvelle ES90, que nous ne manquerons pas d’essayer pour vous donner notre avis sur ce modèle prometteur.

