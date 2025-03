Le concept Volkswagen ID. EVERY1, future citadine électrique à 20000 €

Volkswagen ID. EVERY1

Depuis la Coccinelle, Volkswagen a toujours cherché à rendre la mobilité accessible au plus grand nombre. Avec l’ID. EVERY1, le constructeur allemand dévoile un modèle 100 % électrique à prix plancher, avec une ambition claire : proposer une citadine électrique sous la barre des 20 000 €. Démocratiser l’électrique, on ne peut que valider !

Une citadine pensée pour l’Europe

L’ID. EVERY1 est un projet clairement ciblé pour le marché européen. Produite en Europe pour l’Europe, elle vient compléter l’« Electric Urban Car Family » de Volkswagen, un ensemble de modèles électriques à traction avant basés sur la plateforme « MEBrevo ». Une appellation qui vient tout juste d’être dévoilée.

Cette gamme comprendra la version de série de l’ID. 2all (annoncée à 25 000 €) et son dérivé sportif ID. GTI Concept. L’EVERY1 se veut plus accessible, en sacrifiant quelques prestations tout en restant dans l’esprit du design Volkswagen.

Avec une longueur de 3,88 mètres, elle se positionne entre l’ancienne up! et la Polo actuelle. Son moteur électrique de 95 ch entraîne les roues avant et lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. Côté autonomie, Volkswagen annonce un minimum de 250 km, une donnée qu’il faudra examiner de plus près en usage réel. Avec ces chiffres, l’ID. EVERY1 se place en concurrente directe de la Dacia Spring, tout en offrant un format légèrement plus grand et une présentation plus moderne, mais aussi des Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda.

Design et habitacle : sobriété et praticité

L’ID. EVERY1 reprend les codes du nouveau langage stylistique Volkswagen, avec des lignes simples mais affirmées. Andreas Mindt, le directeur du design, parle d’un modèle « audacieux mais accessible ». Visuellement, elle arbore une face avant dynamique avec des projecteurs expressifs et une partie arrière volontairement « souriante ». Des éléments qui visent à humaniser le modèle et à le rendre plus attachant, une approche déjà vue sur la Honda e, par exemple, ou sur la Renault 4 E-TECH.

À l’intérieur, la simplicité domine. L’espace a été optimisé grâce à la plateforme électrique, permettant une bonne habitabilité malgré la compacité du véhicule. Elle peut accueillir quatre passagers et offre un volume de coffre de 305 litres, un chiffre comparable à celui d’une Renault Clio. Volkswagen mise aussi sur une architecture logicielle avancée, permettant des mises à jour à distance et l’ajout de nouvelles fonctionnalités après l’achat, un atout qui se démocratise sur les modèles électriques récents.

Un prix enfin accessible

Avec un prix d’appel fixé à environ 20 000 €, l’ID. EVERY1 veut rendre l’électrique plus abordable. Le différentiel est annoncé à 5000 € avec la future ID.2, ce qui est assez conséquent.

Mais Volkswagen pourra-t-il respecter cet engagement tarifaire d’ici 2027 ? L’inflation et la hausse des coûts des matières premières rendent cette promesse difficile à tenir. De plus, la concurrence évolue rapidement. Dacia prépare une nouvelle génération de la Spring, et des marques chinoises comme BYD ou MG pourraient proposer des alternatives compétitives d’ici là.

Mais ne crachons pas dans la soupe : il est plutôt rassurant de voir une offre abordable qui se développe en électrique, qui plus est quand il s’agit de modèles européens.

Conclusion : une bonne idée, mais encore des inconnues

L’ID. EVERY1 semble bien née sur le papier, avec un format adapté à l’Europe, un design soigné et un tarif attractif. Toutefois, son succès dépendra de plusieurs facteurs : l’évolution des coûts, la concurrence et l’attrait réel de ses prestations face à des modèles déjà établis ou en développement.

Volkswagen ambitionne de devenir le leader des constructeurs généralistes d’ici 2030. Avec l’ID. EVERY1, la marque pose une pierre importante sur la route de la démocratisation de l’électrique. Reste à voir si cette promesse sera tenue.

