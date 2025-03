36490 euros pour la Renault 5 E-TECH Roland Garros, on valide ?

Renault 5 E-TECH Roland Garros

Voici une série spéciale qui aura fait parler d’elle : la Renault 5 E-TECH Roland Garros. Pas encore au configurateur Renault mais désormais avec des tarifs officiels, cette première série spéciale sur la R5 est attendue depuis longtemps. En mai 2023, Renault avait présenté un concept car de R5 Roland Garros, avant de dévoiler la version de série l’année suivante. Avouez qu’une série spéciale présentée par un concept car, ce n’est pas courant ! Après deux ans d’attente et même un R5 Roland Garros Pass pour les plus impatients d’entre vous, Renault dévoile enfin son prix. Qui est sans surprise le plus cher de la gamme, à 36490 euros avant déduction du bonus.

Un placement au-dessus de la finition Iconic Cinq

Voulue exclusivement haut de gamme, cette Renault 5 E-TECH Roland Garros n’est pas proposée avec la motorisation de 120 ch et la petite batterie de 40 kWh. En revanche, on retrouve bien la motorisation de 150 ch ainsi que la batterie de 52 kWh ( autonomie confort ).

Pour 1000 euros de plus que la version Iconic Cinq, cette série spéciale joue sur sa présentation spécifique. A l’extérieur, elle est parée de jantes alliage diamantées 18″ Electro, réservées à cette nouvelle version. Les décors de portes avant comprennent l’ambiance Roland-Garros avec motif en Croix de Saint André.

Les acheteurs auront le choix entre quatre combinaisons de couleurs : Blanc Nacré / toit Noir Étoilé, Bleu Nocturne / toit Noir Étoilé, Noir Étoilé et Gris Schiste Satin / toit Noir Étoilé . Cette dernière configuration est d’ailleurs inédite sur ce modèle, puisque le gris mat était jusqu’à présent réservé à une certaine…Alpine A290 !

La peinture noir étoilé est gratuite, alors que les deux autres teintes blanc et bleu sont facturées 650 euros. Seul le gris schiste réclame un effort supplémentaire, au prix de 800 euros.

Autre petit détail esthétique : un jonc de toit chrome satiné.

A l’intérieur, beaucoup mieux qu’une sellerie tissu de la version Iconic Cinq, la R5 Roland Garros s’offre une sellerie spécifique gris clair, avec logo Roland-Garros thermo-embossé sur les dossiers des deux sièges avant. La présentation reprend ce décor sur la planche de bord et les contre-portes.

Très peu d’options sont proposées : les pneus tous temps à 200 euros, le câble de recharge mode 2 à 400 euros, et le système audio Harman Kardon à 600 euros.

Commandes ouvertes le 6 mars, ou presque

Ceux qui ont pris le pass pourront passer commande entre le 6 mars et le 11 mars, date à laquelle tout le monde pourra signer un bon de commande. Pour 1000 euros de plus que la version Iconic Cinq, on valide donc cette série qui permettra de se distinguer des Renault 5 quand elles se feront trop nombreuses dans les rues. Mais attention, puisqu’à 36900 euros, cette R5 Roland Garros ne coûte plus que 1800 euros de moins qu’une Alpine A290. Laquelle dispose au passage de 180 ch, et d’un train avant totalement revu. A méditer au moment du choix !

