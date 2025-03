Maserati en difficulté : des modèles sont déjà annulés

Maserati MC20

Au sein de Stellantis, les difficultés de Maserati placent la marque italienne en très mauvaise posture. La nouvelle gamme électrique ne fonctionne pas, et la production tourne au ralenti, quand l’usine n’est pas placée tout simplement en chômage technique. Alors que l’avenir de Maserati même semble menacé, des projets sont déjà annulés. C’est le cas de la supercar électrique Maserati MC20 Folgore.

Ce modèle devait afficher une puissance de plus de 1 200 ch grâce à trois moteurs électriques. La raison de cette annulation, une demande trop faible pour les sportives 100 % électriques, un segment qui peine à convaincre les acheteurs fortunés. Maserati préfère donc concentrer ses efforts sur un restylage de la version thermique de la MC20, attendu pour la fin de l’année.

Une stratégie dictée par la réalité du marché

L’annulation de la MC20 Folgore envoie un signal clair : même les marques de prestige ne peuvent pas imposer l’électrique à leurs clients les plus exigeants. Contrairement aux berlines et SUV, les supercars électriques peinent à séduire. Certes, la puissance et les performances sont au rendez-vous, mais les sensations de conduite et l’autonomie restent des freins majeurs.

Ferrari de son côté, a choisi une approche hybride avec la 296 GTB, qui associe un V6 biturbo à un moteur électrique. McLaren suit une logique similaire avec l’Artura. Même Lamborghini, pourtant engagée dans l’électrification, a préféré introduire son Revuelto avec un V12 hybride rechargeable plutôt qu’un modèle 100 % électrique. Maserati, en stoppant son projet de MC20 Folgore, admet à demi-mot que le marché n’est pas encore prêt pour ce type de voiture.

Maserati et l’électrique : un avenir en suspens

Cet abandon de la MC20 Folgore soulève une question plus large : Maserati va-t-elle réellement devenir une marque 100 % électrique d’ici 2030, comme elle l’avait annoncé ? Avec l’échec commercial de certaines sportives électriques comme la Lotus Evija ou le report du projet Rimac Nevera Spider, il semble que l’engouement initial pour ces modèles ait été surestimé.

Maserati a déjà lancé des versions Folgore de la GranTurismo et du SUV Grecale, mais elles restent marginales par rapport aux motorisations thermiques. Le constructeur devra donc réévaluer sa stratégie, car les supercars électrifiées ne sont peut-être pas le chemin le plus sûr vers la rentabilité.

Au sommet de la gamme, c’est donc une MC20 restylée qui va demeurer le porte étendard de Maserati, ce qui n’est sans doute pas plus mal dans l’immédiat !