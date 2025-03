La Ford Focus tire sa révérence : clap de fin pour une icône

La Ford Focus va bientôt disparaitre…définitivement ?

La nouvelle est officielle : la Ford Focus cessera d’être produite en novembre 2025, mettant ainsi fin à une carrière de 27 ans. Un destin qui semblait scellé depuis l’annonce de Ford en 2022, et qui s’inscrit dans une réorganisation plus large du constructeur américain. Après la Fiesta en 2023 et la Mondeo en 2022, c’est une autre icône qui disparaît du catalogue, laissant un vide dans le segment des compactes généralistes.

Mais si Ford tourne la page de la Focus, c’est avant tout pour mieux se consacrer à son virage vers l’électrique. Un pari qui, pour l’instant, ne se révèle pas aussi fructueux qu’espéré.

Un modèle qui a marqué son époque

Depuis son lancement en 1998, la Ford Focus a su s’imposer comme l’un des piliers du segment des compactes. Son châssis dynamique, son excellent compromis confort/comportement routier et ses motorisations variées lui ont permis de rivaliser avec les références européennes, à commencer par la Volkswagen Golf et la Peugeot 308.

La Focus a toujours mis l’accent sur l’agrément de conduite, en particulier dans ses déclinaisons sportives. Les versions ST et RS ont marqué les esprits, avec des motorisations survitaminées et une tenue de route qui faisait d’elles des références parmi les compactes sportives. La dernière génération du modèle, introduite en 2018, avait encore peaufiné la recette avec des équipements technologiques à jour et des motorisations hybrides légères.

Mais malgré ces qualités, les compactes thermiques souffrent face à l’essor des SUV et des véhicules électriques. Ford a pris acte de cette mutation et concentre désormais ses efforts sur sa gamme électrifiée, même si la demande reste inférieure aux attentes.

Deux carrosseries sont encore disponibles pour la Ford Focus 2025

Une stratégie électrique qui peine à convaincre

Le constructeur américain mise sur l’Explorer électrique et le Capri coupé-SUV, deux modèles censés ouvrir un nouveau chapitre pour Ford en Europe. Pourtant, ces lancements ne rencontrent pas encore le succès escompté, et l’entreprise doit revoir ses prévisions de production.

L’arrêt de la Focus ne fait que confirmer la direction prise par Ford, qui semble privilégier les SUV électriques au détriment des berlines compactes. Une tendance qui s’observe chez d’autres constructeurs, mais qui interroge sur l’absence d’alternative électrique pour la Focus. Contrairement à Renault, qui a relancé la Mégane sous forme de compacte électrique, Ford semble hésiter à électrifier ce modèle emblématique.

Le Ford Explorer électrique a du mal à démarrer

Une place laissée vacante sur le segment des compactes

Avec la disparition de la Focus, le segment des compactes traditionnelles continue de s’éroder. Si la Volkswagen Golf et la Peugeot 308 tiennent encore leur rang, elles doivent faire face à la montée en puissance des SUV urbains et des modèles électrifiés.

Le positionnement tarifaire de la Focus restait pourtant attractif, avec un prix d’appel à 28 500 euros pour la version 5 portes et 29 660 euros pour la déclinaison break. La Focus ST, modèle emblématique des amateurs de sportives accessibles, restait également disponible à partir de 37 705 euros avec une boîte manuelle, un atout de plus en plus rare dans la catégorie.

Un possible retour sous une autre forme ?

Ford n’a pour l’instant pas annoncé de remplaçante directe à la Focus. Mais le constructeur pourrait, à terme, recycler son nom pour un modèle électrique plus compact et plus abordable. La renaissance de l’appellation Capri, désormais attribuée à un SUV électrique, montre que Ford n’hésite pas à jouer sur la nostalgie pour séduire sa clientèle.

L’histoire de la Focus s’arrête donc ici, du moins sous sa forme actuelle. Mais dans un marché en pleine mutation, il n’est pas impossible que ce nom refasse surface d’ici quelques années, sous un tout autre visage.